Ilia Topuria, el 'Matador' español de la UFC, ficha por Only Fans

A la espera de conocer quién será el siguiente rival de Ilia Topuria en la jaula de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el 'Matador' hace un sorprendente anuncio sobre el acuerdo que acaba de llegar. El luchador hispano-georgiano confirma su fichaje por Only Fans.

En la citada plataforma, Ilia Topuria publicará contenidos tanto de la UFC como de artes marciales mixtas (MMA). Todos ellos exclusivos. Además, confirma que también habrá momentos de peleas de la semana, de combates o esas escenas 'detrás de las cámaras' que tanta curiosidad desatan.

"Os anuncio que he llegado a un acuerdo con Only Fans donde a partir de ahora voy a empezar a subir contenido exclusivo relacionado con MMA / UFC, así como momentos de fight week, peleas, behind the scenes, etc", escribió Ilia Topuria en sus redes sociales para anunciar su nueva colaboración.

Un patrocinio de lo más jugoso para el 'Matador' español de la UFC. Ilia Topuria continúa su ascenso en la compañía de Dana White. Después de su última victoria sobre Bryce Mitchell, dio el deseado salto al Top Ten de la categoría del peso pluma. Su objetivo ahora es ser el siguiente campeón del mundo.

En el pasado año 2022, Ilia Topuria tuvo bastantes problemas para encontrar rival. Muchos de los que se presumían como adversarios fueron cayéndose y el propio luchador hispano-georgiano destacó públicamente que nadie tenía el carácter necesario para verse las caras con él en la jaula.

Al final, Bryce Mitchell aceptó la oferta y la pelea se llevó a cabo en diciembre. Un combate que acabó con nuevo triunfo para Ilia Topuria, que amplía su invicto a la marca de 13-0-0. En este 2023 quiere ser campeón y para ello necesita alrededor de tres peleas más. De ahí a otro de sus grandes objetivos: traer hasta España un evento de la UFC.

