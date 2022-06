Rapinoe defiende que las mujeres trans compitan en el deporte femenino: "Se están suicidando niños"

Si hay alguien que está a favor de la inclusión de las deportistas trans en las competiciones femeninas esa es Megan Rapinoe. En los últimos días, el debate se está reavivando después de que el ciclismo haya endurecido sus reglas para dificultar la entrada de estas atletas, mientras que la natación abrirá una modalidad abierta para que puedan competir entre ellas. La jugadora de fútbol lleva su discurso hacia una posición más extrema.

Rapinoe sugiere que no hay pruebas para demostrar que las mujeres transgénero distorsionan la competencia de élite para otras profesionales. Defiende que el hecho de que estén sujetas a niveles de testosterona concretos es suficiente para controlar su participación. Además, advierte a todos los padres que piensan que sus hijas compiten en desigualdad con las deportistas que se han sometido a un proceso de cambio de sexo que no es tan importante como la vida de esas personas.

La campeona del mundo, defensora de los derechos LGBTQI+, defiende a Lia Thomas en su sueño de alcanzar unos Juegos Olímpicos. Según la nueva normativa de la Federación Internacional de Natación (FINA), no podrá competir en categoría femenina en pruebas auspiciadas por el organismo mundial. También protege a Emily Bridges, que tendrá que esperar un año más para completar la transición que requiere ahora la Unión Ciclista Internacional (UCI).

[El ciclismo endurece las reglas de elección de categoría para las profesionales transgénero]

"Estoy 100% a favor de la inclusión trans", comenzó su alegato en la Revista Time. "Estamos hablando de niños. Estamos hablando de la vida de las personas. Estamos hablando de todo el gobierno estatal atacando a un niño en algunos estados. Se están suicidando porque les dicen que son asquerosos, diferentes, malvados y pecadores, que no pueden practicar deportes con sus amigos con los que crecieron", expuso la jugadora de fútbol.

Rapinoe avisó a "todos los que temen que alguien tenga una ventaja injusta sobre su hijo" para que "den un paso atrás". "Lo siento, el equipo de voleibol de la escuela secundaria de su hijo no es tan importante. No es más importante que la vida de cualquier niño", recalcó la delantera. "Muéstrame la evidencia de que las mujeres trans están quitando las becas, están dominando en todos los deportes, están ganando todos los títulos. Lo siento, simplemente no está sucediendo", argumentó.

[Lia Thomas quiere ir a los JJOO: más tensión en el debate entre las mujeres y las deportistas trans]

No es la primera vez que habla sobre el veto a las deportistas trans. Junto a Sue Bird, lleva a cabo una campaña contra los proyectos de ley de algunos estados de Estados Unidos para prohibir competir en la universidad a este tipo de atletas en deportes alineados con su identidad de género. Con #LoveIs, Rapinoe sacó unas sudaderas que transmiten el compromiso "a prometer públicamente tu amor y solidaridad con las personas trans" y "a tomar medidas".

Si ahora rompe una lanza en favor de Lia Thomas y los deportistas transgénero, la futbolista estadounidense también se ha pronunciado sobre la homosexualidad en el fútbol masculino. "Nos preguntan todo el tiempo: ¿Por qué no hay más deportistas masculinos en el deporte de élite que 'salgan del armario'? Es porque no se sienten seguros. Sienten que van a recibir abusos por parte de los aficionados, van a ser despedidos de sus equipos, insultados o lo que sea", explicó en el programa 'The HangOUT'.

Sigue los temas que te interesan