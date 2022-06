El ciclismo endurece las reglas de elección de categoría para las profesionales transgénero

La polémica con las ciclistas transgénero que abrió en 2022 Emily Bridges provoca cambios en las reglas de elegibilidad de categoría. La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó el jueves estas directrices con límites más estrictos que obligarán a las profesionales a esperar más tiempo antes de poder competir. Estas nuevas variables pasan por aumentar el período de transición en niveles bajos de testosterona a dos años y redujo el nivel máximo aceptado de testosterona.

El período de transición anterior era de 12 meses, pero la UCI explicó que estudios científicos recientes muestran que "las adaptaciones esperadas en masa muscular y fuerza/potencia muscular" entre los atletas que han hecho una transición de hombre a mujer toma al menos dos años. También reducen el máximo de testosterona permitido a 2,5 nanomoles por litro en lugar de los cinco actuales: "Este valor corresponde al nivel máximo de testosterona que se encuentra en el 99,99% de la población femenina".

El cambio de reglamentación entrará en vigor el 1 de julio y viene en sintonía de la directriz del Comité Olímpico Internacional, que dejó que los organismos deportivos individuales establecieran sus propias reglas. Los críticos con las políticas transgénero seguirán pudiendo argumentar que las mujeres que han pasado por la pubertad masculina retienen algunos beneficios físicos. El siguiente deporte que publicará su nueva política será la natación. La FINA tiene previsto hacerlo este domingo.

Bridges lleva un año de terapia hormonal, por lo que seguirá sin poder competir. La UCI le impidió competir en los campeonatos nacionales de ómnium en abril, a pesar de que cumplía con los requisitos en ese instante. La joven de 21 años provocó un debate sobre si un ciclista que batió el récord masculino júnior y ganó la carrera de puntos en los campeonatos universitarios británicos un mes antes podría haber vencido a la cinco veces campeona olímpica Laura Kenny.

Ahora no podrá competir en carreras femeninas hasta 2023. "La terapia de reemplazo hormonal tiene un efecto enorme. La diferencia de rendimiento aeróbico desaparece después de unos cuatro meses. Se están realizando estudios para mujeres trans en el deporte. Estoy haciendo uno y la caída del rendimiento que he visto es enorme. No tengo ninguna ventaja sobre mis competidores y tengo datos que lo respaldan", defendió Bridges en una entrevista en la revista DIVA.

Emily Bridges entrena en una sesión de rodillo

La corredora trans ha querido evitar una contienda legal contra la British Cycling. La Federación Británica de Ciclismo, tiene paralizado el tratamiento de la política respecto a corredores transexuales. Además, Boris Johnson se pronunció públicamente asegurando que le parece "sensato" que las mujeres transgénero no puedan competir en categorías deportivas femeninas. Sabe que no tiene el apoyo de las altas esferas políticas del país y por eso ha centrado su lucha en la UCI.

Emily seguiría teniendo prohibido en estos momentos poder correr contra otras mujeres y en caso de querer seguir en activo debería hacerlo entre hombres. La UCI explicó que la participación de Bridges solo podría permitirse una vez que se confirmara su elegibilidad para competir en competencias internacionales. La ciclista transexual que lidera este movimiento seguirá luchando para que la dejen competir en la categoría que desea.

