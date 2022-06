Natela Dzalamidze, la única tenista rusa en Wimbledon: así ha evitado el veto británico

No habrá tenistas rusos ni bielorrusos durante esta edición de Wimbledon 2022 a causa de las sanciones impuestas a esos países tras la invasión de Rusia a Ucrania que desató la guerra. Pero una jugadora del cuadro femenino de dobles sí consiguió saltarse el veto que impuso el gobierno británico y que el Grand Slam hizo oficial. Natela Dzalamidze nació en Moscú, pero cambió su nacionalidad antes del torneo y aparece en la lista de inscritas como georgiana.

La número 43 del ránking WTA de dobles comenzará el abierto británico junto a la serbia Aleksandra Krunic. Mientras un grupo de jugadores afectados analizan realizar una acción judicial contra los organizadores de Wimbledon, Dzalamidze ha renunciado a sus orígenes para poder seguir participando. En su cuenta de Instagram comparte fotos y vídeos de lugares de Georgia con orgullo, pero también fotos con la bandera rusa.

La declaración oficial del All England Club exponía que "sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en los campeonatos". También se habló sobre la preocupación porque la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tuviera que entregar el trofeo a un tenista de estos dos países y eso fuera usado como propaganda. Dzalamidze nunca ha ganado ningún título de Grand Slam hasta la fecha.

El proceso de verificación de este cambio de nacionalidad se lleva a cabo a través de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y la Federación Internacional de Tenis (ITF), por lo que Wimbledon no ha tenido nada que ver. Lo único que se requiere es la presentación de un pasaporte válido de Georgia, en este caso. Como resultado, el All England Club no tiene poder para impedir que Dzalamidze compita por su nuevo país durante esta edición.

Dzalamidze nació en Moscú el 27 de febrero de 1993. Se desconoce cuál es su conexión familiar exacta con Georgia, pero tanto su nombre como su apellido tienen origen en ese país. Llama la atención que en diciembre estuvo haciendo varios entrenamientos en Kiev. Lo que es evidente es que su interés por participar en Wimbledon tiene un componente económico. Tiene garantizado un premio en metálico de al menos 6.250 libras esterlinas (7.250 euros).

La ahora tenista georgiana alcanzó su puesto más alto en el ránking individual en 2015 cuando llegó al 245 del mundo. Poco tiempo después centró su carrera en el circuito de dobles, donde ha llegado el mes pasado a ser número 43. Ha ganado dos torneos en su carrera. Su última aparición fue en Roland Garros, donde compitió como atleta neutral junto a su compatriota Kamilla Rakhimova y perdió en la primera ronda. Será su tercera aparición en Wimbledon.

Wimbledon es el único de los cuatro torneos de Grand Slam que ha prohibido la participación de rusos y bielorrusos. El US Open anunció la semana pasada que permitirá tenistas de las dos naciones. Fue el gobierno británico quien arrinconó a la organización a tomar esta decisión después de que impusieran que podrían competir si firmaban una declaración por escrito declarando que no apoyaban la invasión, algo que podría significar ir a la cárcel en su país.

