La retirada de Alejandro Villanueva de la NFL: el español 'hijo de la OTAN' y con servicio en Afganistán

España cuenta con representantes en diferentes ligas deportivas del planeta. Pero son pocos, muy pocos, los que han llegado a disputar una competición como la NFL. La referencia mundial en el fútbol americano cuenta desde 2015 con Alejandro Villanueva (Misisipi, 1988), un jugador de origen y nacionalidad española, pero nacido en territorio estadounidense.

Su historia destaca por haber sido miembro del partido de las estrellas en dos ocasiones o por ser el primer español en lograr un touchdown. Sin embargo, también cuenta en su historial con logros como el haber combativo en Afganistán. Con 33 años, Villanueva se ha retirado del deporte profesional siendo toda una referencia para España en una disciplina poco poblada por los atletas nacionales.

La historia de Villanueva tiene muchas curiosidades. La principal es que, pese a nacer en suelo americano, siempre ha mantenido la nacionalidad española. Su padre Ignacio era militar español miembro de la OTAN. Junto a su madre Matilde, pusieron rumbo a Rhode Island donde Alejandro dio sus primeros pasos. Y, cosas del destino, él acabaría encontrando la fuerza para alistarse.

Two-time Pro Bowler Alejandro Villanueva announces his retirement after seven seasons. pic.twitter.com/aiaUdzY7Cv — NFL (@NFL) March 9, 2022

Villanueva nunca pudo vivir una infancia común. Se movió de Estados Unidos a España y también pasó por Bélgica. En ese largo trasiego empezó a tener sus primeros contactos con el rugby. Un rugby que, por ejemplo, le ha dado a su hermano Iñaki la opción de ser internacional con España. Pero acabó en América para iniciar sus primeros pasos en el fútbol americano.

El joven estudió en West Point, la referencia de las academias militares en Estados Unidos. Y ahí, compitiendo como un universitario más en la NCAA, es donde se vio ante la opción de coger dos caminos: o acudir con las tropas estadounidenses a Afganistán o seguir compitiendo. Él optó por la primera.

"Mi deber era el de servir en la US Army durante cinco años. Cuando acabé quise ir a Afganistán en el primer vuelo junto con mis compañeros. No podía ser yo especial y no cumplir con mi obligación. Sabía que era lo más honorable que podía hacer y jamás me he arrepentido ni he querido volver atrás", llegó a explicar en una entrevista para el diario Marca.

Alejandro Villanueva durante una celebración Reuters

En la guerra perdió compañeros. Él salió vivo y con una nueva forma de ver la vida. Y con reconocimientos como la Estrella de Plata al Valor y la Medalla a la Defensa de la Nación. Una experiencia que no todos los jugadores viven y que acabó formando parte de la personalidad de Villanueva.

Pero, tras su paso por el frente, era tiempo de regresar a la NFL. Su sueño se confirmó en 2015. Allí debutó con los Steeelers, equipo en el que se mantuvo hasta 2021. Fue entonces cuando cambió a los Ravens, franquicia con la que firmó un contrato de dos temporadas y 14 millones de dólares.

A lo largo de toda esa estancia, consiguió participar en dos partidos de las estrellas de la NFL. Villanueva participó en dos Pro Bowls y jugó más de 110 partidos. Se convirtió en el primer español en lograr un touchdown. Y, con su retirada a los 33 años, seguro iniciará una nueva experiencia en su carrera.

La polémica con Trump

Entre los momentos más duros queda esa marcha a la guerra de Afganistán. También las críticas que se ganó cuando, pese a la decisión de su equipo, tuvo una actitud que muchos vieron de apoyo a Donald Trump.

El por entonces presidente de Estados Unidos recibió el rechazo de parte de deporte, que como forma de protesta empezó a ausentarse en el momento del himno previo a los partidos o hincando la rodilla. Villanueva decidió salir, lo que acabó generando críticas entre sus compañeros. Pidió perdón y logró olvidar lo sucedido.

Tras siete años en la NFL, Alejandro Villanueva pone fin a su carrera como deportista de élite con el respeto de toda la competición.

