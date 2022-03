La denuncia de Courtois a los fans que revenden sus camisetas firmadas: "Se aprovechan de nosotros"

Thibaut Courtois se ha convertido en uno de los jugadores más queridos entre la afición del Real Madrid. El belga es una figura clave en el equipo merengue, pero su cercanía con el público también le ha ayudado a ganarse esa confianza de los seguidores. En el último episodio de su pódcast, el arquero madridista explica algunos detalles como su preparación para los penaltis o su relación con los hinchas.

Además, hace un llamamiento a un reducido grupo de fans que acude a Valdebebas para algo más que para obtener un autógrafo. Según Courtois, algunos de los hinchas que acuden a la Ciudad Deportiva para que les firmen camisetas han convertido ese bonito gesto en una forma de negocio.

Tom Brady

"Empezamos a hablar por Instagram y le dije si podía enviarme algo. Me lo envió así. Yo le mandé uno mío a él. Luego lo he enmarcado yo, pero en casa queda muy chulo. Es una pena que se haya retirado. Si lo ves jugando estos años no dices que tiene 45 años. Era increíble el nivel que daba. Es increíble su historia, de dónde empieza hasta ser el mejor de la historia".

Diferencias con NFL

"No llames soccer al fútbol -risas-. Depende de lo que te guste, lo ves. En nuestro fútbol no hay tiempos muertos. Allí cada momento se puede parar, ponen publicidad y eso puede interrumpir el partido. Si no te gusta que se esté interrumpiendo, puedes preferir otra cosa. Pero si te gusta y entiendes, aunque pasen tres horas no te das cuenta".

Igualar Champions y SuperBowl

"Creo que si ponen todavía mejorarlo más, sería top. Pero no es tan fácil de crearlo. Es cultura también. El fútbol es diferente. Y si eres jugador y estás jugando la final, da igual quien vaya a cantar en el descanso".

Parada a Messi

"Obviamente, por el jugador que es un momento bonito y especial. Pero no va a significar nada si no pasamos de ronda. Si pasamos, va a significar mucho más. Tendré que jugar otra vez así. Pararle un penalti a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol siempre es bonito".

Parar penaltis

"Si esperas al último segundo, puedes verlo en el pie de apoyo. Pero lo que yo hago y la mayoría de porteros es estudiar los tiradores que hay. A veces no aciertas. Lo miras, lo piensas y en el momento del penalti decides".

Preparación

"Yo antes del partido ya sé dependiendo de quién tire a dónde me voy a tirar. Otros porteros tiran de intuición. Durante el partido ves si uno va más cansado, menos... Son gestos de ellos que no saben que hacen, pero lo hacen".

Mala racha

"Fue un mes con altibajos. Salirnos en Copa no fue lo esperado. El partido de ida no fue bueno en París pero está todo abierto. Estoy contento por ayudar al equipo con las personas. Esperamos remontar en el Bernabéu. Ha vivido muchas remontadas así. Esperamos hacerlo y seguir haciendo los deberes en La Liga. Estamos con ganas de seguir ganando y hay que hacerlo".

Mensaje de Casillas

"Casillas para mí es un ídolo. Yo de pequeño me acuerdo que tenía 7-8 años y le veía jugando con el Real Madrid. En mi primer partido contra el Real Madrid me cambié la camiseta. Que alguien te diga algo así -que es el mejor- es bonito. Intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. De momento va muy bien".

Detalles con el público

"Antes del coronavirus, en Valdebebas siempre había un día en el que venían niños de lejos, de España, que igual padecen alguna enfermedad. Este chico se tenía que operar del riñón. Con el Covid no volvimos a coincidir. Pero no sé si era el tío o el padre del niño, que ponía eso. Él estaba en Valdebebas algunos días, pero por el Covid no nos podemos parar. Yo no leía el cartel, no entendía lo que ponía. Una vez después del partido lo miré, lo vi y me di cuenta de quién era. Le di la camiseta y ha contado la historia. Es bonito, intento siempre hacer esto.

En el partido contra el Villarreal había un señor mayor que dijo: 'Le pido los guantes para mi nieto'. Y le dije que después del partido. Justo me había puesto unos nuevos y los necesitaba, pero tenía en el vestuario y se los di al después del partido. Son esas pequeñas cosas que pueden dar ilusión a un niño pequeño".

Estafas

"Hay gente que se aprovecha de nosotros. Saben que me paro bastante. Cogen camiseta o guantes, me hacen una foto mientras firmo y luego lo ponen en venta. Solo tienes que ver eBay. No tengo problema en firmar, soy simpático e intento serlo. Pero hay veces que ves a los mismos días diferente. No puedes decir que no. Es saber dónde está el límite de decir cuándo paro y cuándo no. Es una pena".

