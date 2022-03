Cómo el jugador de fútbol Lucas Rangel salvó a la suegra del influencer Anderson Dias en Ucrania

"Tengo un avión privado listo para rescatar a 14 personas de Ucrania. Uno de esos asientos es para la madre de mi novia, así que quedan otros 13 lugares. Si alguien conoce a los futbolistas que quieren irse de allí, ¡por favor háganmelo saber! Solo necesito que alguien la recoja en coche en su pueblo", esa fue la petición que lanzó Anderson Dias, un influencer de viajes brasileño con más de un millón de seguidores en Instagram. Un jugador del Vorskla Poltava, Lucas Rangel, acudió a la llamada.

La invasión de Rusia en Ucrania sigue dejando historias con deportistas como protagonistas. Era tarde en la noche del 24 de febrero y, junto con un par de sacerdotes, el delantero brasileño había decidido huir de la ciudad de Poltava, en el este de Ucrania, en un intento de llegar a la frontera con Polonia. Todavía era temprano en el viaje cuando Rangel revisó su teléfono. Mientras aún se recuperaba del susto, vio un mensaje que le había enviado un amigo.

Anderson Dias se encontraba en los Estados Unidos y buscaba desesperadamente ayuda para sacar del país a su suegra ucraniana, Tetiana Sukhoparova. Tres horas después, la mujer de 52 años ya estaba con él y estaba preparado para emprender el camino nuevamente, esta vez hasta Cracovia en Polonia, donde los esperaba un vuelo a la ciudad portuguesa de Oporto. Afortunadamente, el jugador de Vorskla estaba cerca cuando recibió el mensaje y solo tuvo que conducir solo 20 minutos desde donde estaba.

"Tan pronto como hice esa publicación, recibí muchos mensajes, pero la mayoría de ellos no fueron muy útiles porque provenían de personas que no estaban cerca de Kremenchuk, donde vivía mi suegra. Pero luego alguien me mencionó a Lucas y me pasó su número. Hablamos brevemente y accedió a ayudar de inmediato. Él es el verdadero héroe de esta historia", explica el influencer que ha ido relatando el viaje de la madre de su novia en su cuenta de Instagram.

Una odisea

Lucas es un delantero que se mudó el verano pasado de Finlandia a la Premier League ucraniana, donde se incorporó al Vorskla Poltava, el equipo que juega en una localidad situada entre la capital Kiev y su segunda ciudad Járkov. El club había estado durante su parón de invierno entrenando en Turquía y regresó a Poltava el lunes 21 de febrero, tres días antes de la invasión. Ya había pedido ayuda a la Embajada de Brasil para salir, pero no recibió ayuda y pronto se encontró solo.

Esa noche, él y dos amigos, sacerdotes brasileños que habían estado trabajando en Poltava durante ocho años, salieron a las calles con el objetivo de llegar a Lviv y la frontera con Polonia. Lucas tomó una mochila con agua, galletas, un plátano y dos baterías para recargar la batería de su teléfono. Puso al día a su esposa y sus dos hijos en Rio Grande do Sul y les envió videos para tranquilizarlos. Pero entonces él también recibiría otro: el de Anderson.

Tetiana estaba en Kremenchuk, al sur de Kiev, y Lucas accedió: "En automóvil, para llegar a Lviv, normalmente, supone 13 horas. Nuestro viaje fue de 30. No podía dormir. Vimos soldados ucranianos, un cañón que había abierto un agujero en un automóvil y muchos animales abandonados. Mi esposa conocía mi ubicación dondequiera que tuviéramos. Pensé que si me pasaba algo al menos ella sabría dónde estaba. Tuvimos que abandonar el coche para llegar a la frontera con Polonia".

Caminaron durante cinco horas, a veces a través de la nieve a temperaturas de seis grados bajo cero. Sus intentos de hacer fuego en la calle fracasaron cuando volvió a nevar: "Vi a padres ucranianos despidiéndose de sus familias. Las mujeres y los niños podían continuar, pero los hombres estaban obligados a quedarse. La gente fue grosera en la frontera. Nos empujaron hacia atrás un par de veces. Uno de mis amigos casi se cae. Los niños lloraban. La gente estaba sufriendo. Gracias a Dios, pudimos pasar a pie y dejar atrás ese infierno".

Espera a la FIFA

Tetiana viajó a Polonia en autobús y, una vez que cruzó la frontera, Lucas pudo reservar un hotel y dormir siete horas. Dias conocía a un empresario brasileño llamado Leonardo Freitas, quien organizó un vuelo a Portugal. Desde allí, Rangel pudo volar a Brasil, aliviado de que su esposa y sus dos hijos hubieran cambiado sus planes originales para unirse a él en Ucrania después del descanso en Turquía. Finalmente, llegó a su casa en Alvorada, en el sur del país, este jueves por la noche.

Una semana después de que comenzara su viaje, todavía no puede entender lo que le sucedió en Ucrania. No puede borrar las imágenes de su mente. Tampoco puede dejar de preocuparse por los compañeros que se quedaron a pelear o por esos futbolistas brasileños que aún no escapan de la nación bombardeada por Rusia. El jugador ya espera para que la FIFA cancele su contrato y pueda fichar por otro equipo.

Guerra Rusia -Ucrania

