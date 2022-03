Crítica a las estrellas de la NBA: "Preferimos tirar 60.000 dólares en un club de striptease que ayudar"

JR Smith no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de la solidaridad de las estrellas de la NBA. No hay que olvidar que el ya exjugador de baloncesto fue toda una fuente de polémicas durante su carrera en activo en la mejor liga del mundo. E incluso después de decir adiós.

Ahora el exjugador ha hablado sobre la falta de solidaridad entre personas tan privilegiados como los que militan en la NBA: "Preferimos ir y tirar 60.000 dólares en un club de striptease que salir y alimentar a 2.500 personas del barrio. Yo mismo pude dar de comer a toda mi comunidad hasta 10 veces con el dinero que gasté en multas por llegar tarde al autobús".

"Estamos entrenados y tenemos una mentalidad eurocéntrica tan arraigada que solo nos preocupamos por nosotros mismos, por mí mismo y por los míos. No voy a ayudar a nadie más", ha afirmado también el ex de los Lakers, los Knicks, los Cavaliers o los Nuggets en el programa I am athlete del ex de la NFL Brandon Marshall.

"¿Qué banco nos va a decir que no? Tenemos lo necesario para construir todo para nuestra comunidad. Para hacer gimnasios, centros comunitarios, empezar ligas y campeonatos... Entonces, ¿qué nos frena? Tenemos el dinero, pero no tenemos la mentalidad", ha añadido JR Smith.

Para el exjugador de la NBA todo esto es consecuencia de querer ser más que el compañero o el rival que tienes a tu lado: "Estaba tan encerrado en mí mismo que necesitaba esa chaqueta, esos vaqueros o ese bolso porque los veteranos lo tenían, pero realmente a quién quería impresionar".

Punto de inflexión

JR Smith también ha hablado sobre el anillo que ganó con los Cavs en el año 2016. Un momento que ha reconocido que marcó un antes y un después en su carrera: "Al año siguiente tenía todo lo que podía desear, pero seguía sintiendo que había algo que me faltaba para estar completo".

"Durante mucho tiempo entré en depresión porque no era capaz de encontrar lo que faltaba. Vamos a los clubs de striptease, nos colocamos, engañamos a la gente y muchas veces muere gente. Eso es lo que glorificamos y se invierten millones y millones de dólares en eso", ha sentenciado el que fuera escolta de Los Angeles Lakers.

