Ferran Torres: "En el Barcelona tenemos un equipo muy joven y haremos cosas chulas"

Ferran Torres es uno de los jugadores del momento. Pese a que parece que está algo enfadado con el gol, el ex del Manchester City llegó en el mercado de fichajes de invierno al Fútbol Club Barcelona para ser un futbolista importante en los planes de Xavi Hernández.

El internacional español ha sido uno de los protagonistas de un acto organizado por Inuba World, este martes 1 de marzo, sobre el impacto de la tecnología en la sociedad a través de campos como el deporte o la salud. Ferran Torres ha hablado sobre cómo se encuentra en este momento tan importante de la temporada.

"Estáis enfocando todo de cara al gol, pero no todo es eso. Estoy aportando al equipo. Es cierto que soy un jugador de ataque, pero hay otros factores como ayudar defensivamente, dar asistencias, asociarse... que también es importante", se ha defendido el atacante por las críticas que ha cosechado.

Ferran Torres, hablando con Xavi Hernández Reuters

Pese a todo, Ferran ha asegurado estar muy tranquilo respecto a su situación y su rol en el Barça: "Estoy tranquilo. Voy por el buen camino. El gol son rachas, a veces entra, otras no... Hay que ser constante, estar tranquilo mentalmente. Cuando entre uno, entrarán todos y hay que ser positivo".

Aunque nadie ha podido olvidar las lágrimas que no pudo evitar derramar después del partido de ida frente al Nápoles, correspondiente a los playoffs de la Europa League: "Me salió de forma espontánea. Tuve muy claras. Fue un poco de frustración porque me gusta marcar y ayudar al equipo y no estuve acertado".

Pedri y títulos en juego

De Pedri González también ha hablado Ferran Torres en el evento. Y lo ha hecho con un gran cariño, pero, sobre todo, con admiración hacia el canterano azulgrana: "Cada vez que sale al terreno de juego demuestra el jugador que es, es diferente y puede marcar una época".

Además, también se ha referido a las dos competiciones en las que el Barcelona siguen vivos en esta temporada 2021/2022: "Cuando vienes al Barça sabes que es uno de los mejores equipos del mundo y cada temporada tienes que luchar por ganar cada título y, mientras haya opciones, pelearemos hasta el último minuto".

"Le estamos dando la vuelta a la situación. Tenemos un equipo muy joven y haremos cosas chulas", ha sentenciado el futbolista en el acto organizado por Inuba World que ha tenido lugar en este inicio del mes de marzo.

