Kilian Jornet y el regreso del rey del ultra trail: 170 kms. y 10.000 metros de desnivel en el Mont Blanc

Kilian Jornet está de vuelta. El rey del ultra trail afronta un 2022 apasionante y lo hará con retos absolutamente escalofriantes. El dominador de las carreras de montaña en el mundo retorna con más ganas que nunca y en un estado de forma absolutamente envidiable que le ha permitido embarcarse, un curso más en una aventura que da respeto solo de pensarlo.

El punto más impactante de la que será su nueva temporada estará en el Ultra Trail del Mont Blanc, considerada como una de las carreras más importantes, duras y famosas del mundo. Kilian lleva sin participar en esta prueba desde el año 2018 y volverá después de haber tenido que aplazar su deseo de correrla antes por culpa de las complicaciones que dejó la pandemia de la Covid-19.

Será su séptima participación en una carrera que es absolutamente infernal. El objetivo no será otro que llevarse la victoria y es que Kilian se ve todavía para vencer a cualquier rival que tenga enfrente. La nómina de adversarios no será pequeña, ya que delante tendrá a los mejores del mundo. El 2022 se presenta como la mejor temporada en muchos años y uno de sus platos fuertes volverá a ser el Mont Blanc.

mont-blanc-353-gigapixeles

El retorno del rey

Desde el año 2018 sin volver a competir por las laderas del Mont Blanc. La carrera más temida de toda Europa y una de las más emblemáticas del mundo pondrá a prueba al rey absoluto de los ultra trail. En sus seis participaciones anteriores, el deportista catalán ha conseguido llevarse la victoria en tres de ellas. Un impresionante 50% de efectividad en una prueba que es totalmente extrema. Pero en el umbral del riesgo y de la catástrofe es donde mejor rinde Kilian.

"Este año, volveré al UTMB para una nueva participación. ¿Por qué? Bueno, me gusta el dolor, me gusta hacer cosas difíciles. De hecho, esta es una de las razones. La larga distancia es un reto, es esforzarse para soportar el dolor. Pero también porque al UTMB siempre hay un gran nivel, una gran confrontación con los atletas en un recorrido que conozco bien, ya que he vivido varios años en Chamonix. Es un placer volver a esta mítica carrera".

Con estas palabras facilitadas por la organización, Kilian Jornet anunciaba de manera oficial que el Ultra Trail del Mont Blanc volvía a ser un objetivo en su extenuante temporada. Vuelve a tener en mente una victoria que hace más de una década que no consigue. Fue el absoluto dominador entre el 2008 y el 2011 con tres victorias en cuatro ediciones. Sin embargo, ahora hace muchos años que no levanta los brazos en el Mont Blanc.

Además, Kilian tiene un reto añadido por delante. En 2011 se convirtió en el corredor que más veces había ganado la prueba de la historia empatado con Xavier Thévenard y François D'Haene. Sin embargo, en el año 2021, D'Haene se llevó el gato al agua y consiguió romper esa igualada. Por lo tanto, Jornet tiene por delante la apuesta de volver a estar en la cabeza de la prueba más mítica y legendaria del ultra trail.

Kilian Jornet durante una carrera por la montaña Europa Press

La polémica del reto

El regreso de Jornet al Mont Blanc no ha estado exento de polémica y es que el jurado le ha dado un pequeño periodo extra para obtener la marca necesaria para estar en la prueba. El pasado 12 de febrero consiguió la victoria en las 100 Millas de Tjörnarparen en Suecia, una prueba de 166 kilómetros y 2.650 metros de desnivel. Gracias a ese triunfo, consiguió los puntos que le faltaban.

Esta ampliación del plazo que ha recibido ha suscitado algún comentario cruzado y sin duda hará que Kilian llegue como alguien señalado a la salida. Si habitualmente lo es por su talento y por sus éxitos, ahora lo será también por esa pequeña prórroga. La última vez que acudió a la prueba fue en 2018. No pudo terminar por unos problemas físicos, pero lo tenía todo para ganar ya que marchaba en la primera plaza.

Cuando ya había recorrido un total de 84 kilómetros de los 170 que consta la prueba, se vio mermado por unos problemas estomacales provocados por la picadura de una abeja. Este lamentable hecho que le trajo consecuencias tan graves estuvo provocado unas horas antes de la salida de la carrera en Chamonix.

El Ultra Trail del Mont Blanc se alarga desde el 22 al 28 de agosto y allí se darán cita unos 10.000 corredores de todo el mundo para las siete distancias que se completarán. La prueba reina, la del rey Kilian, consta de un de 170 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo que comienza en la plaza de Triangle de l'Amitié de Chamonix. Chamonix

El 2022 de Kilian

El gran reto de la temporada, al menos el más mediático hasta el momento, es el anuncio de su participación en ese ultra trail que se celebrará en Los Alpes. Sin embargo, Jornet arrancará mucho antes un curso plagado de objetivos. Kilian estará en la tradicional carrera Pierra-Menta, la cual se disputará del 9 al 12 del mes de marzo. Allí no estará solo, ya que hará tándem con el austriaco Jakob Herrmann.

Se trata de una prueba que conoce bien ya que ha vencido allí en cuatro ocasiones. No obstante, lleva sin acudir a ella desde 2018 cuando se rompió el peroné por culpa de una mala caída y se vio obligado a abandonar. Además, estará también en Zegama el 29 de mayo y el 15 de julio participará en otra prueba mítica como es la Hardrock 100.

160 kilómetros por la cordillera de San Juan, en el Colorado. Se trata de una carrera muy icónica en su trayectoria ya que en la memoria de todos está su victoria en la edición del 2017 en la que venció por cuarta vez tras recorrer más de 100 kilómetros con el hombro dislocado. Ya el 13 de agosto estará en Sierra Zinal, donde el año pasado sumó su novena victoria, quinta consecutiva.

Después de todo eso será turno para enfocarse en el Mont Blanc para cerrar el mes de agosto. En la mítica prueba estarán estrellas como Jim Walmsley, Pau Capell, Xavier Thévenard, Tim Tollefson o Mathieu Blanchard. Xavier Thévenard, uno de sus mayores rivales, afirmó sentirse encantado con la noticia: "Es una gran noticia. No es frecuente correr con una leyenda. Te motiva muchísimo y te da ganas de entrenarte aún mejor". Duelo apasionante para el retorno del rey.

