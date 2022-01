"Quieren echarme por ser mujer": la presidenta del remo español denuncia machismo en la federación

Asunción Loriente llegó a la Federación Española de Remo en 2018. Una mujer se convertía en presidenta de una federación olímpica y acababa con la sequía de rostros femeninos en cargos de responsabilidad deportivos. La imagen con la que alcanzó el puesto estuvo marcada por la renovación y la llegada de nuevos aires. En 2021 renovó el apoyo en el cargo, pero este 2022 ha comenzado con la presentación de una moción de censura que no entiende y cuyo trasfondo puede tener tintes machistas.

El candidato rival es cuanto menos peculiar. José Agustín Gómez-Raggio dice contar con el 70% de apoyo de asambleístas. En su currículum está el haber sido presidente del Real Club Mediterráneo. Sin embargo, también formó parte de Ciudadanos en 2015 y fue expulsado, en palabras de la formación, por "no respetar los procesos internos del partido". Recientemente se ha hecho popular por unos tuits -ya borrados- donde llamaba "hijo de puta" a Sánchez y Casado, así como otros muchos mensajes con tintes xenófobos. Contra ello luchará una Asunción Loriente cuyo perfil dista mucho del de su rival.

"Solo puedo pensar en el malestar que causa a ciertas personas que sea una mujer quien esté ocupando este puesto directivo", explicó la presidenta hace unos días en Europa Press. "Una banda de cabreados me quiere echar por ser mujer", recalcaba en LNE. Loriente no comprende las razones de esta campaña que han armado en su contra y así se lo hace saber a este periódico.

Asunción Loriente (centro de imagen) en la gala de Mujeres Deportistas RFER

La presidenta traslada a EL ESPAÑOL que en las últimas semanas no ha hecho más que calmar los ánimos de aquellos que la han contactado, pero sin darles una explicación porque hasta ella la desconoce: "Me preguntan y no sé". Según cuenta, nadie sabe por qué se presenta esta moción. Incluso algunos de los firmantes la han explicado que no tenían toda la información o que simplemente apoyan dicha moción para no quedar excluidos.

Por ello, su intención es que esta estrategia para quitarla del puesto acabe fracasando. Si la moción sale adelante, no tendrá más remedio que marcharse. Y ella, que no tiene un salario por ser presidenta, no estará donde no quieren que esté: "Si la equivocada soy yo y sale adelante, pues eso es lo que quiere el remo. El remo tiene que decidir lo que quiere".

La sorpresa en su equipo ha sido completa. Solo hay "estupor" porque no ven "nada objetivo" para todo lo que se está montando. "No hay ningún razonamiento a nivel deportivo, de gestión. Ningún planteamiento que nos hiciera sospechar que estábamos haciendo todo mal y que pudiera venir una cosa de estas. No es la sensación que teníamos".

"Aparentemente no hay ningún motivo para ello. Y luego causa mucho desasosiego e intranquilidad. Aunque uno trata de que no pase, pero se paralizan cosas. Sobre todo a principio de año cuando todos los proyectos están encima de la mesa, el ciclo olímpico... Es un poco caótico y descorazonador", asegura a este periódico.

¿Conocían que se estaba cuajando una moción?

"Cuando digo que no hay ningún motivo, es porque no hay ningún motivo objetivo. Luego hay pistas y otros datos que te dicen que puede pasar algo. Esta federación tiene sus particularidades, somos pocos y al final nos conocemos casi todos. Entonces, uno va viendo cosas y se va dando cuenta de movimientos, de gente que la tienes a tu lado y en vez de sumar boicotea. Uno se empieza a hacer preguntas.

Cuando presentador la moción de censura el día 9 no fue una sorpresa como tal. No es la primera noticia que tenemos. La primera vez fue en septiembre y somos conocedores de movimientos, de reuniones clandestinas y cosas de película que pasan de verdad. Sabiendo qué actores hay, sorprende relativamente. Es lo triste".

El que no conozca el deporte federativo puede que se sorprenda, pero el que lo conozca ve que es más habitual.

"Somos un deporte minoritario y pequeño. Entonces tenemos un público y recursos limitados. No sé si en otras federaciones pasa. No dejan de ser intereses particulares, pequeñas luchas de poder. Incluso hasta egos, aunque suene mal decirlo. Somos pocos y hay que repartir, por así decirlo. No quiero imaginar lo que pasa en una federación grande".

Entonces, ¿cuál es la razón de esta moción? Loriente afirma que "tiene poco que ver con los resultados deportivos o el crecimiento". "Aunque pueda sorprender y te deje descolocado, no sorprende tanto viniendo de donde viene. Si conoces un poco el deporte federado y las federaciones, tienen sus particularidades. Hay territorios que tienen más fuerza y hay quien la utiliza para sumar, y otros para hacer lo que quieren. Quizás esa es la parte que nosotros no hemos consentido", relata a EL ESPAÑOL.

La presidenta sabe cómo es este juego. A quien te apoya, "le tienes más en cuenta". Al que no, intentas "consensuar". Sin embargo, esa estrategia no parece haberle afianzado todos los apoyos. La lucha de poder federativa ya ha comenzado.

Habla usted de ese grupo, de las federaciones. ¿Quiénes son los que miran más sus intereses que los resultados?

"La moción de censura la apoyan varias federaciones. La gallega, que es muy importante en la asamblea porque tiene muchos representantes. hasta ahora nos estaban apoyando. Ahora son unos de los impulsores de esta moción. Otros, como la andaluza o la valenciana, yo he hablado con ellos y te vienen a decir: 'Nos presentan esto, está todo el mundo, y no podemos estar fuera porque somos una federación importante'. No hay otro motivo, solo no quedarse fuera".

La moción, de esta manera, perdería credibilidad. Pero no es lo único que llama la atención de Loriente porque conoce "motivos variopintos". Desde el presidente de una autonómica que "decidió firmar sin consultarlo con nadie" hasta el que firma sin saber lo que está rubricando.

"Entiendo que cada uno tome la postura que quiera, pero una federación representa a clubes y deportistas, y tienes que pedir opinión y consultarlo con los tuyos. En la mayoría de casos no se ha hecho. Eso dice que no es algo tan limpio como lo quieren presentar, porque si fuera vox populi que hay que echar a Asunción Loriente porque es un desastre, estarían pidiendo mi cabeza en la calle todos los días y no es así", espeta sorprendida por la campaña. Así las cosas, la única conclusión que se saca es que pueda ser un movimiento contra su persona. Contra ella. Contra su sexo, como ella mismo ha destacado en entrevistas previas.

Su caso es relevante también porque es la única presidenta de una federación olímpica en España. La gente que le apoyó entonces, ¿creía que iba a ser más fácil manejarla a usted?

"Probablemente, hay también una parte de eso. Yo lo dije desde el principio. Esta persona -en referencia a ella misma- no resultó la que esperábamos, porque no me dejan manejar o porque no les di el cargo que alguien esperaba o el puesto que Fulanito quería. Es verdad que aquí, en 2018, después de otro periodo complicado, yo tenía claro que si hacía el 'esfuerzo' de ponerme frente a esto era para hacer algo diferente. Para hacer lo mismo tengo claro que no he venido".

La presidenta señala que "hay estructuras un poco antiguas o enquistadas". "Hay personas reacias a que se cambien las cosas porque no son capaces de verlo o ser capaces de hacer el cambio que corresponda. El remo no es el de hace 30 años ni de lejos. Ni el deporte, ni la vida, ni la sociedad".

José Agustín Gómez-Raggio como presidente del club Mediterráneo RCM

Y, a su vez, esta evolución también influye en el deporte. "O cambiamos nuestro modelo deportivo de los clubes o estamos perdidos. Y más un deporte como el nuestro, que tenemos que crecer y popularizarnos. Tener una base de la pirámide muchísimo más grande porque nuestro deporte es mucho más costoso de practicar. Si no intentamos abrirnos y ver la manera de crecer, estamos perdidos", denuncia a este periódico.

De hecho, hace unos meses realizaron un congreso con el objetivo de recabar ideas para mejorar el sector. "Hubo cosas superinteresantes", reconoce Loriente. "Y al mes te encuentras con esto. No tiene lógica. Llegas a la conclusión de que hay sitios en donde hay estructuras que son inamovibles. Incluso esas federaciones que pudo haber firmado o los clubes que han firmado han sido los primeros en llamarme para decirme que estábamos haciendo las cosas bien, pero que aquí se funciona así".

Usted es el perfil más renovador de una federación y en cambio, el candidato del que se habla, se ha hecho popular por mensajes xenófobos e insultantes contra Pedro Sánchez o Pablo Casado. Un perfil más conservador.

"No conozco personalmente al candidato, conozco lo que todos. Quien sustenta o promueve la moción de censura sí es esa parte conservadora. Ser conservador no es malo per se, pero a lo mejor inmovilista. Si algo ha cambiado es el deporte. Se ve clarísimamente en el remo. Hay partes donde el remo ha evolucionado, se han abierto hacia el remo-ocio. A que sea una herramienta más de socializar e integrarlo en la vida de otra manera. Y hay partes donde siguen entendiendo que el remo es para llegar a ser un gran equipo que pueda ser campeón de España. Que el remo es solo competición".

Contactos con CSD y COE

A pesar de toda la situación que está afrontando, Asunción Loriente confía en mantenerse en el puesto de presidenta. Según conoció la moción, se lo trasladó "de antemano" a las principales instituciones de España como COE o CSD. "Con el CSD trabajamos estrechamente. Son el principal socio que tiene una federación. Estábamos trabajando en proyectos muy interesantes y novedosas. Ellos están haciendo un esfuerzo importante por cambiar cosas".

El Consejo Superior de Deportes fue el "primero" en enterarse por boca de Loriente. "Lo mismo, son los primeros sorprendidos. Ellos son los que te dan la financiación y que quieren resultados. Hemos ido a los Juegos y no tenemos una medalla, pero hemos tenido tres diplomas olímpicos y uno paralímpico"., destaca.

"El CSD es conocedor de eso, nos han apoyado muchísimo, y en ello estamos para seguir trabajando y conseguir llegar a París con lo que nos haya faltado en Tokio. Es con los que primero hablé". El Comité Olímpico Español también recibió la misma información. "Apoyan muchísimo a las federaciones siempre y cuando se lo dije a uno se lo dije a otro".

Asunción Loriente y Alejandro Blanco (centro izquierda y centro derecha de la imagen) COE

Una nueva economía

A favor de Loriente está la gestión económica. "Cuando llegué en el 2018 nos encontramos con una situación, no catastrófica, pero tampoco positiva. Poco a poco lo hemos ido revirtiendo". Antes estaban en un plan de viabilidad con el CSD y ya han logrado salirse aumentando sus recursos propios. "Hemos aumentado las licencias, algún acuerdo con algún patrocinador como con alguna empresa. Hemos hecho actividades que generan algo de ingresos, cosas que no se habían hecho nunca. Intentar captar recursos y poco a poco lo hemos conseguido", celebra en conversación con EL ESPAÑOL.

La situación ha mejorado tanto que ya incluso podría cobrar, aunque Loriente asegura que no vino "con ese fin" y que aunque "cada uno que haga su trabajo debe ser remunerado", su intención al alcanzar la presidencia de la Federación no era la de ganar dinero. Toda su atención está en estos momentos en salvar la moción.

"Estoy hablando con todo el mundo, que es lo que tengo que hacer. Si tengo que hacer campaña electoral otra vez, la hago. Creo que no va a salir adelante por la percepción que yo tengo. No tengo apoyos firmados, no voy recopilando firmas, pero por la sensación que tengo y lo que me cuentan. La gente lo tiene bastante claro, creo. Tendrán sus apoyos, pero muchos de estos ya fueron como fueron, no a todo el mundo le explicaron para qué querían que les firmaran el papel". Como dice Loriente, "el remo tiene que decidir lo que quiere".

