Simone Biles, un futuro en duda: "Solo quiero que un médico me diga cuando voy a estar bien"

"Solo quiero que un médico me diga cuando voy a estar bien", esta contundente petición hace ver cómo se encuentra la cinco veces campeona del mundo. Precisamente, Simone Biles se quedó fuera del Mundial que se celebra en estos días (del 18 al 24 de octubre) en la ciudad japonesa de Kitakyushu.

La gimnasta estadounidense se encuentra enfocada en la gira 'Gold over America', al mismo tiempo que continúa en tratamiento por sus problemas de salud mental. Sin ella, el Mundial busca nueva reina, todo al tiempo que otras grandes figuras de la gimnasia artística han decidido también no participar en este atípico Mundial entre dos ciclos olímpicos más cortos de lo habitual.

Las dudas sobre qué va a pasar con Simone Biles crecen. ¿Continuará o no continuará? Esa es la cuestión. Ella misma dijo después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que debió haberse retirado antes de la cita en Japón. Sin embargo, y pese a lo dicho, todavía no ha confirmado su adiós, sino que forma parte de esa gira 'Gold over America' junto a otras de sus compañeras.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Simone Biles (@simonebiles)

"Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado parte de otro equipo olímpico. Debería haberlo dejado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios de comunicación durante dos años. Fue demasiado", afirmó la gimnasta estadounidense para la revista New York.

El 'caso Biles'

Sin haber dado el paso definitivo hacia su retirada, las dudas sobre su continuidad crecen al mismo tiempo que se celebra un nuevo Mundial. Fue en los últimos Juegos Olímpicos cuando el 'caso Biles' estalló. La atleta se despidió de la competición en la final por equipos y renunció a la individual y a tres de aparatos, ganando, en la última jornada, la medalla de bronce en barra de equilibrio.

Simone Biles, con mascarilla, tras recibir la medalla de bronce Reuters

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar. "Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos", dijo Biles desde Tokio después de retirarse de la final por equipos.

Durante la entrevista anteriormente citada, Simone Biles hizo balance de todo lo que le ha sucedido y puso de relieve un problema a resolver en materia de salud mental tras recibir terapia: "Te operan y se arregla. ¿Por qué no puede alguien decirme que en seis meses esto se habrá acabado? Solo quiero que un médico me diga cuándo voy a superar esto".

Ahora la gran incógnita que se abre en el 'caso Biles' es si continuará compitiendo al máximo nivel o no. Ya dijo después de los últimos Juegos que debió haberlo dejando antes de la cita. Pero, de momento, no ha confirmado su retirada definitiva. Lo que sí es un hecho es que no participa en el Mundial de Kitakyushu, por lo que habrá nueva campeona del mundo en Japón.

Mundial sin Biles

En cuanto al Mundial. La gimnasia artística se encuentra ante los primeros mundiales en muchos años sin su reina. Pero es que, además, otras de las favoritas, como la campeona olímpica Sunisa Lee tampoco se encuentran en Japón. Así las cosas, el campeonato del mundo podría conocer a una nueva campeona no estadounidense por primera vez desde 2010.

Hay que recordar que no habrá final por equipos, pero sí individual y por aparatos. Rebeca Andrade, subcampeona olímpica, compite solo en dos aparatos. Lo mismo que la japonesa Mai Murakami. Esto provoca que otros nombres propios como los de las rusas Angelina Melnikova o Vladislava Urazova tengan muchas opciones al trono que deja Simone Biles.

Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Mike Egerton / PA Wire / Dpa

Sin la cinco veces campeona y Sunisa Lee, Estados Unidos también tiene sus opciones para conquistar el título del concurso completo. Las integrantes del equipo estadounidense en el Mundial son las reservas de los JJOO, siendo Leanne Wong y Kayla Di Cello las dos grandes bazas. En cuanto a la representación española, nuestro país no ha presentado a ninguna gimnasta en la categoría femenina.

En la masculina, sí, aunque no Ray Zapata, subcampeón olímpico en suelo. Los que si competirán por España son los otros cuatro gimnastas olímpicos en Tokio: Néstor Abad, Joel Plata, Diallo Thierno y Nicolau Mir. A ellos se une Adrià Vera para completar el equipo español. Y sí, al igual que en la categoría femenina sin Simone Biles, también habrá nuevo campeón en el concurso masculino.

[Más información - Simone Biles, como nunca antes: la confesión sobre lo que ocurrió en los Juegos de Tokio]

Sigue los temas que te interesan