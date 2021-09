Simone Biles: "Debería haber dejado la gimnasia antes de los Juegos Olímpicos de Tokio"

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Simone Biles dijo basta. Todo estaba dispuesto para que ella fuese la reina entre las reinas de las medallas, pero se bajó de la final por equipos y no volvió a aparecer hasta la final de la barra de equilibrio, última de la gimnasia artística femenina.

Haciendo una sincera reflexión, la gimnasta asegura ahora que "debería haber dejado la gimnasia mucho antes" de la cita olímpica celebrada en Japón el pasado verano. Biles ha estado bajo mucha presión los últimos años, aunque afirma que "no cambiaría nada" de lo sucedido porque esto le ha servido para crecer como persona y conocerse mejor a sí misma.

En declaraciones para la revista New York que recoge Europa Press, Simone Biles argumenta el porqué debió haber dicho adiós antes de Tokio 2020: "Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado parte de otro equipo olímpico. Debería haberlo dejado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios de comunicación durante dos años. Fue demasiado".

Simone Biles tras retirarse de la final Reuters

Pese a esto, también apunta que si decidió continuar es porque "no iba a dejar" que Larry Nassar acabará con su carrera profesional, por todo lo que "había trabajado desde que tenía 6 años". "No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo supere todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron", recalca la gimnasta estadounidense.

Es por esto por lo que aunque señala que debería haberlo dejado antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no se arrepiente de haber acudido a la cita: "No cambiaría nada porque todo sucede por una razón. Y aprendí mucho sobre mí mismo: coraje, resiliencia, cómo decir que no y a hablar por mí misma".

Declaración ante el Senado

Antes de esta entrevista, Biles declaró ante el Senado de Estados Unidos por los abusos de Nassar junto a otras gimnastas olímpicas. Todo ello en el marco de una investigación para descubrir qué falló en el sistema y, sobre todo, en el FBI cuando las jóvenes atletas comenzaron a denunciar los abusos cometidos por el que fuera médico del combinado nacional de gimnasia de EEUU.

"Culpo a Larry Nassar, pero también a todo el sistema que permitió y perpetró su abuso", dijo Simone Biles durante su comparecencia. En la que también apuntó, como sus compañeras, al FBI: "Realmente parece que el FBI hizo la vista gorda con nosotras".

