Simone Biles y la guerra contra el sistema en EEUU: por qué el FBI no hizo caso a las denuncias de abuso

El 'caso Larry Nassar' hizo tambalear los cimientos del mundo de la gimnasia. El monstruo que abusó de cientos de gimnastas en Estados Unidos vuelve a la actualidad después de que Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols, todas ellas olímpicas, hayan testificado ante el Senado de EEUU este miércoles.

Las gimnastas no solo han puesto el foco sobre la figura del que fuera médico del equipo nacional de gimnasia artística de Estados Unidos, sino también sobre todo el sistema que no las escuchó. En el año 2015, durísimos testimonios de las jóvenes se pusieron sobre la mesa de diferentes agentes del FBI y todos ellos hicieron oídos sordos.

La propia Simone Biles, visiblemente emocionada durante su testimonio, fue rotunda al afirmar que "USA Gymnastics sabía que el médico oficial de su equipo abusó de mí mucho antes de que yo fuera consciente de su conocimiento". Larry Nassar fue condenado por abusar sexualmente de cientos de atletas en el año 2018.

Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols, en el Senado de EEUU Reuters

"No quiero que ningún otro joven deportista olímpico o ningún otro individuo sufra el horror que yo y que otros cientos han soportado y continúan soportando hasta hoy", expuso la mejor gimnasta de todos los tiempos ante el comité judicial del Senado de los Estados Unidos. La cuestión es: ¿por qué el FBI quitó importancia a los testimonios de las gimnastas sobre los abusos sexuales que sufrían?

La denuncia de Biles

Un Comité del Senado de Estados Unidos quiere esclarecer por qué el FBI actuó de esa manera, o más bien por qué su inacción, cuando cientos de gimnastas denunciaron a Larry Nassar por abusar sexualmente de ellas. Los testimonios de las cuatro atletas no han hecho otra cosa que hacer ver que los culpables van más allá del exmédico y criminal.

"He ganado 25 medallas en Mundiales, siete en Juegos Olímpicos, y soy una superviviente de abuso sexual", así se presentó Simone Biles ante el Senado de EEUU. A continuación, comenzó un relato duro, horroroso y que cuesta incluso escuchar o leer. Una historia que jamás debió haber ocurrido.

Simone Biles, en el juramento antes de testificar frente al Senado de EEUU Reuters

"Culpo a Larry Nassar, pero también a todo el sistema que permitió y perpetró su abuso" o "realmente parece que el FBI hizo la vista gorda con nosotras" son algunas de las graves acusaciones que Simone Biles hizo ante el Comité. De hecho, la leyenda de la gimnasia afirmó que si estaba ahí es porque está "convencida" de que si no hablan "esto seguirá sucediendo".

Biles no se dejó nada. "Este es el caso más grande de abuso sexual en la historia del deporte estadounidense", confirmó. La joven de 24 años expuso así que "se debe establecer un mensaje, si permites que un depredador dañe a los niños, las consecuencias serán rápidas y lo suficientemente graves".

Esto es lo que piden Simone Biles y el resto de víctimas de Larry Nassar. Que no vuelva a pasar que ante una denuncia, las autoridades miren hacia otro lado. "Las organizaciones creadas por el Congreso para supervisarme y protegerme como deportista, USA Gymnastics, United States Olympics y el Comité Paralímpico, no hicieron su trabajo", destacó.

Simone Biles, durante su testimonio ante el Senado de EEUU Reuters

Simone Biles señaló no solo a Larry Nassar, sino a "todo el sistema que lo permitió y lo perpetró". "Nos han fallado y merecemos respuestas", expresó la gimnasta estadounidense. Este fue el testimonio de una gimnasta que ha llegado a decir que dormía durante horas porque era "lo más parecido a la muerte".

El FBI, señalado

Además de Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols también dieron testimonio. Raisman narró lo que vivió en 2015 ante un agente del FBI: "El agente que me entrevistó me quería convencer de que no valía la pena abrir un caso criminal contra Nassar".

McKayla Maroney, por su parte, explicó que cuando tenía 13 años Larry Nassar le metió los dedos en sus genitales durante horas. Cuando la gimnasta le contó lo sucedido a un agente del FBI, este se limitó a decir "¿eso es todo?". Ante esta inacción de la agencia federal, Aly Raisman afirmó ante el Comité del Senado que lo que hicieron fue "servir a niñas inocentes a un pedófilo en una bandeja de plata".

Por su parte, Maggie Nichols alertó a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo con Larry Nassar. Ella fue la primera de una larga lista de denunciantes, pero lo que se encontró fue una manera de esconder los delitos de abusos. Los directivos del equipo de gimnasia prohibieron a sus padres acudir al FBI. Su carrera se vio truncada.

La senadora Dianne Feinstei hablando con Aly Raisman, Simone Biles y McKayla Maroney Reuters

Nichols habla de "traición" a las supervivientes por parte de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y del FBI. "Esta audiencia es una de nuestras últimas oportunidades de obtener justicia", agregó. Y, precisamente, el director del FBI, Christopher Wray, señaló que no tienen "una buena explicación a lo sucedido", reconociendo que cometieron "numerosos y fundamentales errores".

Los senadores preguntaron a las gimnastas que debía hacerse, en su opinión, para creer que se ha hecho justicia. Raisman fue contundente: "Si ellos no me van a proteger, quiero saber a quién sí están tratando de proteger". El FBI sí que ha constatado que varios agentes cometieron negligencias.

"La acción y la inacción de los empleados del FBI que se detallan en el informe son totalmente inaceptables. Traicionaron el deber fundamental que tienen de proteger a las personas", aseguró Wray. Las investigaciones continúan para esclarecer por qué algunos agentes del FBI no cumplieron con su deber y dejaron que un pedófilo acabase con la inocencia de cientos de atletas que solo querían cumplir su sueño. Un sueño que se tornó en pesadilla.

