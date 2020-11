Poli Díaz, sobre las drogas: "Si soy rico, he estado 'malo'; si soy de barrio, soy un yonqui"

Poli Díaz sigue esforzándose para volver a subirse a un ring dentro de 9 meses. Retirado desde hace años como boxeador, se está preparando para protagonizar un regreso a la altura del de Mike Tyson (que peleará el próximo 28 de noviembre). El púgil español concedió esta semana una entrevista en Espejo Público de Antena 3 en la que habló con Fran Rivera sobre su vuelta a los cuadriláteros y reflexiona sobre el mundo de las drogas.

"Estoy entrenando todos los días. Me entreno bien y ahí es donde se ganan los combates", dice Poli Díaz. No tiene temor a volver a pelear pese a los "10 años o más" que lleva sin hacerlo de forma profesional. "El miedo es mi amigo. Yo entreno bien. Si te rompen una ceja o te dan, para eso está el hospital", admite con seguridad.

Poli Díaz deja varias reflexiones que dan que pensar sobre su pasada adicción a las drogas y critica que el nivel económico y el estatus social de las personas pueden alterar la percepción sobre un individuo drogodependiente: "Si soy rico y he tomado sustancias, es que he estado 'malo'. Si soy de barrio es que soy un drogadicto o un yonki", se lamenta.

Poli Díaz EFE

"Se empieza con un cigarrito y luego con lo que se hecha a ese cigarrito. Así empiezas. Para ser un hombre no hace falta ni beber ni fumar", explica sobre los inicios en las drogas. Preguntado sobre su salida de este mundo, el Potro de Vallecas es claro y señala que ya "no tiene nada que ver conmigo". Y cuando es preguntado sobre si hoy las rechazaría, no duda un segundo: "Al que me invite a droga, le meto una hostia".

Mensaje a los jóvenes

Poli Díaz también manda un mensaje de ánimo y superación a todos esos jóvenes que se encuentran en una situación de drogodependencia como por la que él pasó: "A todos esos chicos que me vean, que sepan que estoy aquí. He tomado mis sustancias y ahora estoy muy bien. Me he quitado del tema y quiero ser una imagen para todos los críos", explica.

El Potro de Vallecas cumple 53 años este sábado 21 de noviembre. Lo hace en un gran momento personal y con ganas de dar una lección de superación cuando dentro de unos meses se vuelva a subir a un ring para luchar de nuevo. Las drogas forman parte de su pasado y así lo ha dejado claro en Espejo Público. Poli Díaz sigue con su camino de redención y ayudando a aquellos que sufren lo que él sufrió.

