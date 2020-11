Todos los detalles de cómo ver el regreso de Mike Tyson al boxeo en España

La madrugada del sábado 28 de noviembre al domingo 29 se podrá disfrutar en España, en directo, del combate de exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr., que se celebra en Los Ángeles. Será a través de Movistar Plus desde donde se podrá ver el combate.

La velada entre los dos excampeones de los pesos pesados se seguirá a través del dial 166, Movistar Eventos, y la compra del combate, a través del descodificador, se podrá efectuar a partir del próximo lunes 23 de noviembre.

Mike Tyson, de 54 años, anunció que volvería a subirse al cuadrilátero hace ya varios meses y, desde entonces, ha entrenado tan duro como portadas ha acaparado. Su regreso supone uno de los momentos deportivos más importantes no solo de este 2020, sino también de los últimos años.

El boxeador Mike Tyson. Foto: Instagram (@miketyson)

El neoyorquino se enfrentará a otro campeón del mundo de los pesos pesados. Roy Jones Jr., a sus 52 años, conquistó el título en hasta cinco divisiones distintas desde el medio al pesado. El combate entre ambos será a ocho asaltos de dos minutos cada uno de duración.

Lo que no habrá es un ganador, a no ser que sea por KO. Si no hay KO, el empate se confirmará de manera automática. Este es el primer combate de Mike Tyson desde que colgó los guantes y tal vez por eso ha atraído tanta atención en todo el planeta. ¿Quién no quiere ver a 'Iron Mike' de vuelta?

Puesta a punto

El púgil ha trabajado muy duro. Se puso a dieta y ha estado entrenando para llegar a tope a la velada en Los Ángeles. Junto a Rafael Cordeiro, uno de los técnicos más reputados de las artes marciales mixtas (MMA), se ha podido ver cómo el cuerpo de Mike Tyson ha ido definiéndose y poniéndose a punto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mike Tyson (@miketyson)

En los últimos meses, 'Iron Mike' ha perdido más de 40 kilos. Pero también ha tenido que decir adiós al veganismo y todo esto unido al entrenamiento ha hecho que baje la barrera de los 100 kilos. Entre 6 y 8 horas de trabajo al día, además del cambio en su dieta. "Quiero que se vea la fuerza en mi cuerpo. Solo como alces y bisontes, cosas salvajes, y empiezo a sentirme en forma", reveló en el podcast del cómico estadounidense Joe Rogan. La cuenta atrás ha comenzado.

[Más información - ¿Está Mike Tyson en condiciones de boxear a los 54 años?: dudas y certezas sobre su vuelta]