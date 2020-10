Lección de Mike Tyson a Boosie Badazz por criticar a la hija transgénero de Dwyane Wade

Todo lo que hace o dice Mike Tyson es noticia. Más desde que confirmó que volvería a subirse al cuadrilátero pasados los 50 años. Aunque el púgil ahora está en boca de todos por la lección que ha dado al rapero Boosie Badazz con motivo del ataque que ha protagonizado este contra Dwyane Wade y su hija transgénero.

La ex estrella de los Miami Heat desveló durante el programa The Ellen Show, el pasado mes de febrero, que su hijo Zion les había comunicado tanto a él como a su mujer que no se sentía conforme con su sexo de nacimiento y que a partir de ese momento quería que le llamasen Zaya.

"Zion llegó un día a casa y dijo que quería hablar con nosotros. Nos contó lo que pensaba y que quería que a partir de entonces la llamáramos Zaya", declaró Dwyane Wade sobre su hija de 12 años. El exjugador aseguró que estaba muy orgulloso de su hija y también le mandó un mensaje en las redes sociales.

Dwyane Wade, orgulloso de su hija transgénero @gabunion

"Crecí con la misma perspectiva que toda esta gente que ignora un poco la realidad. Tuve que mirarme al espejo y decirme: '¿qué pasa so tu hijo llega a casa y te dice que es homosexual? ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a actuar?'. No es su problema, el sabe quién es. El problema eres tú", escribió.

Ahora Tyson ha tenido frente a frente a Boosie y le ha echado en cara sus declaraciones sobre la pequeña. "Tengo algo que decir: Dwayne, has ido demasiado lejos. ¡Él es un chico! Un chico de tan sólo 12 años que no sabe lo que le depara el futuro. ¡Has ido demasiado lejos! ¡No cortes su miembro masculino! Si quiere ser gay, déjalo ser gay, pero no le quites su 'masculinidad' ni tampoco te refieras a él como una mujer. Tiene 12 años, no tiene edad para tomar esas decisiones", escribió el rapero en Instagram.

El defensor Tyson

Boosie Badazz nunca se ha retractado de sus palabras, pero ante Tyson, en el podcast Hotboxin with Mike Tyson, sí que lo ha hecho. La propia hija del boxeador pidió un careo ante el rapero por este motivo. "Ella voló desde Nueva York hasta Los Ángeles solo porque quería enfrentarse a Boosie, y tengo que decir que él se comportó como un caballero durante su conversación", afirmó 'Iron Mike' en TMZ.

Sin embargo, y pese a señalar que fue muy caballero con su hija, Mike Tyson no dudó en reprenderle en su podcast. "Muchas veces necesito callarme", dijo el rapero cuando el boxeador sacó el tema. "¿Y por qué no lo haces?", preguntó entonces el púgil estadounidense.

Mike Tyson. Foto: Instagram (@miketyson)

"¿Por qué dices eso de ellos? ¿Cabe la posibilidad de que tú seas homosexual y al faltarles el respeto te alejas de ser homosexual?", continuó preguntándole Tyson. Ante esto, el rapero aseguró que era heterosexual, pero Mike contraatacó: "Si eres heterosexual, ¿por qué ofendes a la gente?". Fue ahí cuando Badazz afirmó que no quiso lanzar un ataque a la hija de Dwayne Wade, sino al propio exjugador de la NBA.

