Mike Tyson revela sus trucos para superar los controles antidoping

Mike Tyson continúa preparando su vuelta a los cuadriláteros. Desde que se conociese su regreso, la figura del estadounidense ha sido noticia por unos motivos o por otros. Pero el propio púgil aporta su dosis de salsa a lo que se comenta. Tal y como ha ocurrido en las declaraciones ofrecidas a Daily Star.

En el tabloide británico ha hablado sobre sus trucos para superar los test antidoping a los que tenía que someterse cuando era boxeador profesional. "A veces utilizaba la orina de mi esposa. y después utilizaba la de mi hijo. Mi mujer me decía: 'espero no estar embarazada...'. Y yo le respondía: 'no volveré a usarte, no lo volveré a hacer'...", ha revelado.

Para no ser pillado, usaba un pene de plástico donde previamente había guardado la orina de su mujer o de su hijo. Esta era la orina que entregaba a los miembros de los controles antidoping. Sobre ello ya habló en el pasado. De hecho, en su biografía Undisputed Truth (La verdad indiscutible) reveló algunos capítulos de su adicción a la marihuana o a la cocaína.

Vuelta al ring

Ante los medios, 'Iron Mike' también ha hablado sobre su esperada vuelta: "Peleo con chicos más jóvenes y más duros, y me aseguran que lo estoy haciendo muy bien. Estoy deseando que llegue -el combate-. De hecho, para esta cita que tiene lugar a finales del mes de noviembre se ha puesto en forma.

El boxeador Mike Tyson. Foto: Instagram (@miketyson)

"La última vez que tuve este peso fue a los 17 o 18 años. Estoy muy feliz con todo lo que he estado haciendo, se trata de la confianza y la autoafirmación. Es increíble, estoy listo para hacer esto. No puedo explicarlo con palabras. Voy a seguir mientras esto funcione. Mi leyenda será que di mucho más de lo que recibí", ha comentado.

Ya en el programa del rapero LL Cool J se refirió a su entrenamiento para ponerse a tono: "Necesitaba hacer cardio, lo intenté, y comencé con dos horas al día, debes asegurarte de eso. Debes asegurarte de comer la comida adecuada. Necesitas hacer lo que odias, pero hazlo de una manera que no se sienta como nada. Levántate cuando no quieras levantarte. Me estoy convirtiendo en un esclavo de la vida, lo que significa ser la mejor persona que puedo, lo mejor que pueda".

Entrenamientos muy exigentes, en los que llegaba a amenazar a sus sparrings: "Si no me pateas el trasero, estás despedido. Así es como va el sparring. Todos están haciendo lo mejor que pueden y si no me golpean, se van a casa. Le pago a un tipo para que me patee el trasero, si no, está despedido".

