Ricardinho raja por el trato del Inter durante el confinamiento: "¿Merezco esta despedida?"

La relación Ricardinho-Inter Movistar terminaría este año después de que el astro portugués decidiera salir rumbo a París. El ACCS Paris está creando una gran estructura y los franceses convencieron al luso para formar parte de este nuevo proyecto y seguir con su exitosa carrera en un nuevo país. Pero esta cuestión no sentó tan bien en Torrejón de Ardoz.

El portugués ha asegurado en su última aparición pública que no sabe "si soy jugador de Inter aún o no". Ricardinho, en el programa Futsal Talks de Rui da Cruz, ha explicado que "desde que entramos en cuarentena solo tengo dos mensajes del club", a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio.

No parece que la relación entre las dos partes se pueda reconducir. El jugador ha desvelado también que solo cobra "3.000 euros" de una ficha que "ronda los 50.000". "¿Es esta la despedida que merezco?", se pregunta Ricardinho que, a pesar de todo esto que está pasando, reconoce que "siempre estaré agradecido a este club".

Ya también habla de su nuevo destino y de los objetivos que se plantea. "Vamos a intentar llegar a la Final Four de la Liga de Campeones, que sería algo increíble. Por donde he pasado he dejado huella y espero lograr lo mismo en Francia", explica el astro luso.

Ricardinho no sabe si estos nuevos retos en Francia serán la última parada de su carrrera y ha dejado abierto un posible regreso a Portugal antes de retirarse. "No se si París será m última aventura en el fútbol", reconoce el jugador, por ahora, de Inter Movistar.

