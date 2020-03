Mike Tyson: "A veces me siento como una 'perra', antes era un aniquilador y ahora no soy nada"

Mike Tyson se ha abierto como nunca antes durante el último podcast de su programa de YouTube (Hotboxin' with Mike Tyson). En el último vídeo publicado se puede ver al que fuera campeón del mundo de los pesos pesados en conversación con Sugar Ray Leonard.

El de Brooklyn no obvió que fue Sugar Ray Leonard el que le sirvió de gran inspiración para su carrera como púgil: "Te vi pelear contra Durán y cambió mi vida. Pensé, 'esto es lo que voy a ser'. Eres inmortal para mí". Pero son otras declaraciones las que más están dando de qué hablar.

"Conozco el arte del combate, el de la guerra, eso es todo lo que estudié. Por eso era tan temido, por eso tenían miedo de mí cuando estaba en el ring, porque era un aniquilador y nací para eso. Ahora, esos días se fueron, estoy vacío y no soy nada... además, trabajo el arte de la humildad", ha confesado entre lágrimas Tyson.

Mike Tyson. Foto: Instagram (@miketyson)

"Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo echo de menos. Porque a veces me siento como una 'perra', porque no quiero que esa persona salga porque si sale, el infierno vendrá con él. Y le tengo miedo", ha añadido después el que es considerado como uno de los mejores golpeadores de toda la historia de los pesos pesados.

Del estrellato a la bancarrota

Se dice que llegó a perder más de 300 millones de dólares después de su retirada y venida a menos tras las acusaciones de acoso, asalto y conducta desordenada. Con un récord de 50-6-0, con 44 KOs, Mike Tyson continúa siendo noticia por sus cameos en el cine, su pasión por la marihuana y por sus declaraciones siempre explosivas.

