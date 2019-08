Mike Tyson desvela que se fuma 40.000 dólares de marihuana al mes

Mike Tyson es desde hace tiempo 'el rey de la marihuana'. Una de las mayores leyendas del boxeo se dedica en la actualidad al cultivo, venta y estudio de la 'maría' en su rancho de California de más 80.000 hectáreas. Ahora ha realizado una impactante declaración junto a su socio Eben Britton.

"Me fumo sobre 40.000 dólares (35.800 euros) de marihuana al mes", ha confesado en su podcast Hotboxin with Mike Tyson. Su socio, ex jugador de la NFL con Jacksonville Jaguars y Chicago Bears exageraba aún más el dato: "Nos fumamos diez toneladas de marihuana al mes". "No es una locura", comentó Tyson.

Desde el 2018 Tyson se dedica a su negocio de cannabis en su Tyson Ranch, en California, donde el consumo de la marihuana es legal. El ex púgil aseguró tiempo atrás que su negocio le permite ingresar al mes alrededor de 500.000 dólares. Mike Tyson es el principal, pero no el único deportista que se ha pasado a la 'maría' tras el final de su carrera.

