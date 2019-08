El equipo con discapacidad de la Copa del Rey de vela: "Acabar penúltimos supera nuestros objetivos"

El equipo mixto de vela de crucero PARAOCIO ha hecho historia. Se trata de la primera vez que un grupo compuesto por personas con discapacidad participan en la Copa del Rey de vela. Una experiencia inolvidable y extraordinaria.

Los componentes se han enfrentado a diferentes problemas durante el campeonato. No obstante, han superado cada uno de ellos y han logrado acabar todas las mangas. EL ESPAÑOL ha podido hablar con Jorge Román, presidente de la ONG y miembro del equipo, quién ha contado los detalles sobre esta travesía.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en la Copa del Rey de vela?

Respuesta: La experiencia ha sido extraordinaria. Hemos cumplido con creces nuestro objetivo. Inicialmente era llegar allí a Palma, poder participar y acabar todas las mangas. La verdad es que lo hemos conseguido con el plus y el añadido de la recepción que tuvimos por parte de la familia Real.

P: ¿Cómo os sentís al haber hecho historia?

R: Todo el equipo está muy contento. Es algo increíble y único. La ONG Paraocio está preparando y empezando a trabajar para que otras personas puedan disfrutar de este gran evento deportivo, pero ya no sería la primera vez sino la segunda. Estamos encantados de haber podido estar y navegar con el nivel que había en esta competición.

P: ¿Habéis superado las expectativas?

R: La verdad es que el objetivo era llegar, participar e intentar acabar todas las mangas. Es muy dura la competición. Son seis días de pruebas de dos mangas diarias. Esto nos suponía estar en el agua entre cinco y seis horas todos los días. Nosotros navegamos en igualdad de condiciones que el resto y ha sido siempre un poco más duro. El objetivo era ese y lo hemos superado en el sentido que no hemos quedado los últimos de los 27 barcos participantes. Hemos quedado los penúltimos. Eso, para nosotros, es todavía más meritorio.

La Familia Real saluda a la tripulación del 'Aldebarán'

P: ¿Cuál es el balance positivo y negativo de la participación?

R: Negativo nada, todo ha sido positivo. Lo único que al ser la primera vez que participábamos había situaciones y momentos que en el Club Náutico de Palma que no conocíamos y que hemos tenido que ir superando con la ayuda inestimable desde el presidente del club náutico, Javier, hasta el director de la regata y todas las personas que han estado allí alrededor, nos han ayudado mucho. La experiencia ha sido positiva totalmente.

P: ¿Con qué problemas os habéis encontrado durante la experiencia?

R: Hemos tenido problemas de accesibilidad que se han resuelto. Estábamos atracados, por ejemplo, inicialmente en un atraque donde la accesibilidad al barco era un poco complicada. Fue hablar con el director de la prueba e inmediatamente nos consiguieron otro atraque donde podíamos acceder por el lateral que era mucho más cómodo. Tampoco hemos tenido grandes dificultades porque estaba todo bastante bien preparado para gente con algún tipo de discapacidad.

P: ¿Cuál ha sido vuestro mejor y peor momento?

R: Los mejores momentos han sido todos. Lo único que tuvimos un pequeño problema con uno de los tripulantes del equipo, Manuel Aragón. Sufrió un golpe en la cabeza y tuvieron que traerlo a tierra acompañado de nuestro médico del equipo y tripulante Verónica. Al final solo fue un susto. El resto todo fue momentos agradables y muy alegres.

La tripulación del Aldebarán ANOU AUDIOVISUALS/HORUS CREATION

P: ¿Y el momento más especial?

R: A parte de la participación en este evento que es el mayor de toda Europa, por no decir de todo el mundo en vela de crucero, fue muy especial que la familia Real tuviera el detalle de hacer una recepción especial para nosotros que normalmente no lo hace. Si en este caso accedió el Rey y la familia real fue porque insistí un poquito en que pudiéramos tener esa recepción. Ese momento para casi todo el equipo fue algo que no esperábamos y entonces fue muy agradable.

P: ¿Cuál es vuestro próximo objetivo?

R: La ONG Paraocio fue la que organizó desde hace nueve meses este maravilloso evento, formando al equipo, participando... Ahora el objetivo de la ONG es seguir funcionando y navegando, haciendo otro tipo de regatas porque ya hemos llegado al top de lo que es una regata a ese nivel. La idea y el proyecto con los patrocinadores es dar oportunidad a más personas con discapacidad para que puedan vivir esta experiencia. Nuestro proyecto de futuro es intentar formar otro equipo con otra embarcación para poder participar en la Copa del Rey. No sería la primera vez, pero sería otro logro poder tener siempre una embarcación con personas con discapacidad disputando o navegando en esta regata.

El equipo PARAOCIO con el Rey Felipe

P: ¿Cuál es tu consejo para superar los objetivos?

R: La discapacidad, dependiendo del tipo, está más o menos limitado. La vela es un deporte 100% inclusivo, no es vela adaptada, sino que nosotros nos adaptamos al barco. Es un barco en igualdad de condiciones, tenemos que adaptarnos a la embarcación. La vela de crucero ha sido siempre 100% inclusiva y han podido navegar personas con diferentes tipos de discapacidad como en este caso nosotros, que hemos ido con discapacidad intelectual, visual, física y orgánica. Cualquier tipo de discapacidad se puede adaptar a un barco de serie para poder disfrutar y participar en regatas.

