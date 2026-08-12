Aprilia forma un ejército con cuatro pilotos para acabar con la hegemonía de Marc Márquez y Jorge Martín es el líder

Aprilia ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una amenaza real. Llegados al ecuador de la temporada, la marca de Noale ha conseguido colocar a tres de sus cuatro pilotos entre los cuatro primeros del campeonato y ha convertido a Jorge Martín en el hombre que marca el ritmo de un Mundial en el que Marc Márquez ya no es tan dominante.

La fortaleza de Aprilia no reside únicamente en su pareja oficial. Jorge Martín y Marco Bezzecchi cuentan con dos aliados de primer nivel en el equipo Trackhouse: Raúl Fernández y Ai Ogura.

El dato más significativo llegó en Silverstone. Raúl Fernández se llevó la victoria por delante de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, completando un podio íntegramente Aprilia. Fue la primera victoria del madrileño este año y la segunda de su carrera en MotoGP.

Jorge Martín, Raúl Fernández y Marco Bezzecchi en el podio de Silverstone. Reuters

La actuación del piloto de Trackhouse confirmó, además, que la competitividad de la RS-GP no está limitada a la estructura oficial.

El resultado británico fue el colofón a un fin de semana especialmente contundente para la marca. El sábado, 'Martinator' ganó el Sprint y Aprilia consiguió por primera vez un triplete en esta modalidad, con Ai Ogura segundo y Bezzecchi tercero. Un día después, las tres Aprilia volvieron a protagonizar el podio, esta vez con Raúl Fernández al frente.

Cuatro pilotos y un mismo objetivo

La principal baza de Aprilia es precisamente la profundidad de su estructura. La fábrica cuenta con dos pilotos oficiales, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, mientras que Trackhouse dispone de Ogura y Raúl Fernández.

La diferencia respecto a otros fabricantes no está solo en disponer de cuatro motos competitivas, sino en que sus cuatro pilotos han demostrado capacidad para luchar delante.

La progresión del japonés es especialmente significativa. Ha pasado de ser una de las grandes apuestas de futuro de Aprilia a convertirse en uno de los protagonistas de la temporada.

En Assen, por ejemplo, Aprilia copó las cuatro primeras posiciones de la parrilla con Jorge Martín, Ogura, Bezzecchi y Raúl Fernández. Fue la primera vez que la marca consiguió un pleno de este calibre en una clasificación de MotoGP.

En Mugello, Bezzecchi logró la pole y Aprilia volvió a colocar tres motos en las primeras posiciones de la parrilla, con Raúl Fernández segundo y Jorge Martín tercero.

La diferencia más importante con respecto al pasado es que cuando una de las Aprilia no encuentra la vuelta perfecta o queda fuera de la pelea por cualquier circunstancia, hay otras tres motos preparadas para tomar el relevo.

Jorge Martín toma el mando

Dentro de ese ejército, Jorge Martín ha terminado asumiendo el papel de líder. El vigente campeón de 2024, que afrontó un 2025 complicado, ha encontrado en la RS-GP26 el escenario adecuado para recuperar protagonismo y, sobre todo, regularidad.

El piloto madrileño llegó a Silverstone como líder del campeonato y salió todavía más reforzado. Su segundo puesto en el trazado británico, unido al resultado de sus rivales, le permitió ampliar su ventaja al frente de la clasificación. Tras la cita inglesa, Jorge Martín aventaja en 31 puntos a su compañero Bezzecchi y en 40 a Marc Márquez.

El liderato tiene además un componente simbólico. Ducati ha dominado buena parte de la era reciente de MotoGP y Marc Márquez llegó a 2026 como una de las principales referencias de la parrilla. Ahora es 'Martinator' quien encabeza la clasificación y Aprilia quien dispone de una estructura capaz de poner varias motos entre los aspirantes.

Jorge Martín celebra con los miembros de su equipo la victoria en la carrera al sprint, en Silverstone. EFE

La situación es todavía más llamativa si se observa la clasificación: después de Silverstone, las tres primeras posiciones del campeonato estaban ocupadas por pilotos de Aprilia. Jorge Martín lideraba, Bezzecchi era segundo y Ogura tercero. Marc Márquez aparecía cuarto, a 40 puntos del líder.

El salto competitivo no ha sido casual. Aprilia afrontó 2026 después de haber firmado en 2025 su mejor temporada hasta entonces, con el segundo puesto en el Mundial de Constructores, 418 puntos y 19 podios. Para este curso, la RS-GP26 recibió una evolución profunda en áreas como la aerodinámica, el chasis, la electrónica y el motor V4.

Sin órdenes de equipo

Por ahora, la situación también permite a Aprilia mantener una estrategia poco habitual cuando una fábrica dispone de varios candidatos al título: libertad para competir.

El resultado de Silverstone demuestra los riesgos y las ventajas de esa fórmula. Raúl Fernández ganó por delante de Jorge Martín y Bezzecchi, mientras Ogura sufrió una caída. El equipo no tuvo necesidad de decidir de antemano cuál de sus pilotos debía imponerse: las circunstancias de la carrera fueron las que establecieron el orden.

La gran cuestión será saber hasta dónde puede mantener Aprilia esta filosofía si el campeonato entra en una fase de máxima tensión. Tener cuatro pilotos competitivos es una ventaja enorme para el Mundial de Constructores, pero también puede complicar la gestión cuando dos de ellos se encuentren luchando directamente por el título.

El crecimiento de Aprilia no significa que Ducati haya desaparecido de la pelea. Mucho menos que Marc Márquez esté descartado. El ocho veces campeón del mundo sigue siendo uno de los principales candidatos y todavía quedan diez grandes premios por disputar.

Marc Márquez traza un viraje, en el circuito alemán de Sachsenring. Reuters

Ducati tiene más motos en pista. Aprilia tiene cuatro, pero las cuatro están siendo capaces de hacerse notar.

Ese es el verdadero valor del proyecto de Noale. No se trata únicamente de haber encontrado una moto ganadora, sino de haber construido una estructura en la que cuatro pilotos pueden aspirar a las mismas posiciones.

Jorge Martín es, ahora mismo, el líder de ese ejército. Bezzecchi es su principal perseguidor, Ogura mantiene viva su candidatura y Raúl Fernández acaba de reclamar su sitio.

Y mientras Ducati busca la manera de recuperar terreno y Marc Márquez necesita recortar una desventaja que ya alcanza los 40 puntos, Aprilia afronta las diez carreras restantes con una certeza que hace apenas unos meses parecía difícil de imaginar: ya no necesita un único piloto para plantar cara a Ducati. Tiene cuatro.