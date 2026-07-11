Marc Márquez no perdona en Sachsenring: gana al sprint y aprieta el Mundial de MotoGP

Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint, en el circuito alemán de Sachsenring. Reuters

Nadie tose a Marc Márquez en el circuito alemán de Sachsering, donde ha sumado su cuarta victoria del año en la carrera al sprint para continuar con su remontada hacia el liderato de MotoGP.

Desde Mugello, donde reapareció tras su doble operación y estaba a 102 puntos del liderato, ha conseguido recorta la distancia con el líder a 32 puntos.

El español de Ducati, que partía desde la pole, no ha abandonado la cabeza en ningún momento y se ha impuesto en el trazado alemán por delante de su hermano Álex Márquez y Fabio di Giannantonio.

BIENVENIDOS SEAN AL REINO DE MARC MÁRQUEZ 🏰



✅ Pole con récord del circuito

✅ Victoria en la sprint

✅ A 32 puntos en el Mundial



Solo es sábado. Continúa el idilio con Sachsenring 🌟#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/4O9mM8cHnP — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

Jorge Martín, líder de MotoGP, sólo pudo ser sexto por lo que Marc Márquez le recorta ocho puntos y se queda a 32 del liderato. En el caso de Marco Bezzecchi, el español la recorta 12 porque el italiano se ha fracturado la clavícula izquierda en la sesión de clasificación y vuela a Italia para ser operado.