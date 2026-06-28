Ai Ogura estrena su palmarés en MotoGP con una victoria colosal en Assen y Jorge Martín es el nuevo líder

El japonés Ai Ogura celebra su primera victoria en MotoGP, en el circuito de Assen. Reuters

Tímido, reservado y trabajador, ha aplicado los rasgos distintivos de su carácter para llegar arriba en MotoGP sin hacer ruido. Ai Ogura ha estrenado su palmarés en la categoría reina con una victoria colosal en Assen.

Y no sólo eso porque Japón vuelve a tener a un piloto ganador en la clase reina 22 años después, metiéndose en la pelea por el título porque con su triunfo en el trazado holandés se sitúa cuarto en la clasificación general, a 25 puntos del nuevo líder.

No se habían completado ni dos vueltas cuando Marco Bezzecchi sufrió una durísima caída en la curva 15.

El italiano se coló en la primera vuelta y fue superado por Marc Márquez, lo que le relegó a la cuarta plaza. Desde esa posición, y cuando trataba de remontar, perdió el tren delantero a unos 190 km/h en la curva 15 y dio vueltas de campana por la grava.

Las primeras exploraciones en el centro médico del circuito de Assen descartaron lesiones importantes, pero fue trasladado al Hospital Universitario de Groningen para realizarse un chequeo más completo debido al dolor cervical que padece.

Con el líder de MotoGP fuera de combate, Jorge Martín tenía su gran oportunidad para hacerse con el liderato. Quería hacerlo con una victoria y se escapó en las primeras vueltas, pero Raúl Fernández y Ai Ogura le dieron caza cuando restaban nueve vueltas para el final.

Dos giros después el japonés superó a su compañero de equipo en el Trackhouse e impuso un ritmo imposible de seguir para conquistar su primera victoria en MotoGP.