Julià, padre de Marc Márquez: "Empecé con mis hijos desde cero. Cogía la autocaravana y les acompañaba a todos lados"

El paddock del Campeonato del Mundo de MotoGP es hoy un despliegue total de opulencia, camiones robotizados y estructuras millonarias. Sin embargo, para entender la leyenda de Marc Márquez, hay que viajar tres décadas atrás, a una época de barro, furgonetas y presupuestos familiares al límite.

El gran artífice en la sombra de esta gesta es su progenitor, Julià Márquez, un hombre de campo cuyo sacrificio cimentó una de las trayectorias más laureadas de la historia del motociclismo moderno.

En julio de 2025, durante una entrevista concedida a la cadena internacional CNN, Julià rememoró con nitidez aquellos años fundacionales en los que el dinero escaseaba y la pasión lo era todo: "Empecé con mis hijos desde cero, desde muy pequeños. Siempre íbamos juntos, entrenábamos juntos, íbamos a todas las carreras juntos. Yo los llevaba en autocaravana, y me gusta estar a su lado".

Aquella vivienda sobre ruedas no era un lujo, sino la única alternativa viable para un operario de la construcción que estiraba el sueldo para pagar neumáticos y gasolina. El viaje, no obstante, no ha estado exento de curvas dramáticas.

El momento más oscuro de todos llegó tras la grave lesión de brazo que Marc sufrió en el año 2020. En un emotivo reportaje emitido por DAZN en septiembre de 2025, Julià rompió a llorar al recordar la crudeza de la recuperación y la demoledora frase que su propio hijo le lanzó cuando las fuerzas flaquearon: "Papá, no me queda cuerda".

Marc Márquez

La respuesta del patriarca, lejos de la autocompasión, fue el resorte psicológico definitivo que el piloto necesitaba para levantarse: "Si a ti no te queda cuerda, a los demás menos".

La fe ciega de Julià en las capacidades de su primogénito se confirmó de manera definitiva en el Gran Premio de Motegi en octubre de 2025, cuando Marc se coronó campeón del mundo por novena vez.

En los micrófonos de la emisora catalana RAC-1, un Julià visiblemente conmovido reivindicó la resiliencia de su hijo frente a los escépticos: "Ha vuelto. Había gente que pensaba que no, pero ha vuelto. Mentalmente es muy fuerte y tiene mucha voluntad, mucha. Nunca da nada por perdido".

A pesar del estatus de superestrella mundial que ostenta Marc, Julià sigue manteniendo la misma humildad de los tiempos de la autocaravana. En declaraciones al Diario AS, al ser preguntado por su discreta pero constante presencia en los circuitos, delimitó con precisión cuál debe ser el rol exacto de un progenitor en la élite deportiva actual: "Estar aquí, sí, pero no meterte en lo profesional".

Para él, los boxes pertenecen a los mecánicos y a los ingenieros; el pasillo, en cambio, pertenece al padre que abraza. El éxito de los Márquez no se escribe con contratos millonarios, sino con los kilómetros devorados por aquella vieja autocaravana familiar.

Julià Márquez empezó desde cero y, sin inmiscuirse jamás en la faceta técnica, logró algo mucho más difícil: sostener la cuerda de un gran campeón cuando el mundo entero pensaba que se había roto.