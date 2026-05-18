El mensaje de Marc Márquez tras el gravísimo accidente de su hermano Álex en Montmeló: "Hoy sólo doy gracias"

Álex Márquez, en el Hospital General de Cataluña, tras su grave accidente en el circuito de Barcelona-Cataluña. Redes Sociales

Marc Márquez se mostró aliviado y agradecido tras comprobar que el brutal accidente de su hermano Álex en el Gran Premio de Cataluña no tuvo consecuencias todavía peores. El nueve veces campeón del mundo compartió en sus redes el mensaje que Álex había publicado desde el hospital y añadió una frase breve pero muy elocuente: "Hoy sólo doy gracias".

La caída se produjo en el Circuit de Barcelona-Catalunya cuando Álex Márquez luchaba por la victoria y sufrió un fuerte impacto tras tocar por detrás la moto de Pedro Acosta. La KTM del murciano sufrió un pinchazo en la rueda trasera y Acosta llegó a levantar la mano para advertir del problema, pero Álex no tuvo margen para esquivarlo.

El resultado fue un accidente violentísimo que obligó a detener la carrera con bandera roja.

Durísima caída de Álex Márquez cuando peleaba por la victoria



Dirección de Carrera informa de que el piloto de Gresini está consciente 🙏🏻#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xbPkCkQyK2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Álex salió del trazado consciente y fue trasladado al centro médico, lo que en un primer momento aportó algo de alivio en medio de la enorme tensión vivida en Montmeló. Las imágenes de la caída, por la velocidad y la violencia del golpe, hicieron temer lesiones de mayor gravedad antes de conocerse el parte médico oficial.

El comunicado de Gresini confirmó dos lesiones: una fractura marginal de la vértebra C7 y una fractura de la clavícula derecha. El equipo explicó que la vértebra sería reevaluada la semana siguiente y que la clavícula se estabilizaría con una placa en una intervención quirúrgica realizada en el Hospital General de Catalunya.

Mensaje de Marc Márquez en redes sociales. INSTAGRAM

Los medios especializados coincidieron en que, pese a la gravedad del accidente, la noticia positiva era que Álex estaba fuera de peligro y consciente. Esa circunstancia fue clave para que el entorno del piloto respirara con alivio tras unos minutos de auténtica angustia.

Álex Márquez successfully underwent surgery last night for a fracture of his right clavicle, which was stabilized with the insertion of a plate, by Anna Carreras, David Benito, and Paula Barragán at Hospital General de Catalunya. He will leave the hospital later this afternoon. pic.twitter.com/qMvMZQFIVA — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 18, 2026

Ya desde el hospital, el piloto de Cervera publicó un mensaje tranquilizador en redes sociales. "Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos", escribió, antes de agradecer "muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo".

Ese gesto sirvió para calmar a sus seguidores y también a su hermano Marc, que recogió el testigo emocional de la jornada con una reacción muy contenida, pero cargada de significado.