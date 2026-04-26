Marc Márquez: "Me levanto a las 8 de la mañana y siempre desayuno café y avena o tostadas de pavo"

Marc Márquez lleva más de una década instalado en la élite del motociclismo mundial, consolidándose como uno de los grandes dominadores de la era moderna de MotoGP.

Con nueve títulos en su palmarés, el piloto de Cervera no solo ha marcado una época, sino que ha reescrito parte de la historia del deporte desde que irrumpiera siendo apenas un adolescente con un talento fuera de lo común.

La temporada 2025 volvió a confirmar su vigencia competitiva. Márquez firmó un año prácticamente impecable que culminó con la conquista de su séptima corona en la categoría reina, reforzando su estatus como referente indiscutible en el paddock.

Sin embargo, detrás de ese éxito continuado no solo hay habilidad sobre la moto, sino también una disciplina férrea fuera de los circuitos.

En una reciente conversación en el pódcast de Imagin Bank junto a Tengo Un Plan, el piloto profundizó en la exigencia que implica mantenerse en la cima: "Los 365 días del año están enfocados en rendir al máximo nivel", explicó, dejando claro que la constancia es uno de los pilares de su carrera.

Marc Márquez, durante el Gran Premio de Brasil. EFE

Esa dedicación absoluta tiene un impacto directo en su vida personal. Márquez reconoció que su relación con Gemma Pinto se ve condicionada por su profesión: el tiempo compartido no siempre es el que desearía.

Aun así, el piloto lo asume como parte del sacrificio necesario. Según detalló, tiene claro que mientras siga en activo, su prioridad es optimizar cada aspecto de su rendimiento, posponiendo otros planos de su vida para una etapa posterior.

"Cuando te retiras, cambias un poco el enfoque, pero ya le dejé claro que mientras sea deportista, vivo por y para el deporte y tengo que buscar lo mejor diariamente para estar al máximo", comentó.

Sus rutinas

Lejos de la imagen de rutinas extremas, su día a día resulta más cercano de lo que podría parecer. "Me levanto a las 8 de la mañana y siempre desayuno café y avena o tostadas de pavo y aguacate antes de entrenar, no desayuno nada del otro mundo", dijo entre risas.

Una combinación que, más allá de lo básico, responde a criterios nutricionales bien definidos: la cafeína como activador inicial, los hidratos de carbono de absorción lenta para sostener la energía y las proteínas junto a las grasas saludables para favorecer la recuperación muscular.

El propio Márquez bromeó con su dificultad para arrancar por las mañanas, describiéndose como "un diésel", una metáfora que ilustra cómo necesita cierto tiempo para alcanzar su máximo rendimiento diario.

Ese proceso progresivo encaja con una planificación física milimétrica, diseñada para evitar picos y caídas de energía a lo largo del día.

En cuanto a la suplementación, el piloto no recurre a fórmulas extraordinarias. Sigue las pautas de su equipo médico y apuesta por complementos habituales como el omega-3 o los multivitamínicos, especialmente enfocados a reforzar el sistema inmunológico en un calendario tan exigente como el de MotoGP. Dependiendo de la carga de competición, puede ajustar estos apoyos, siempre bajo supervisión profesional.

Así, el éxito de Márquez no se explica únicamente por su talento innato, sino por una combinación de disciplina, hábitos sostenidos y una mentalidad orientada a la mejora constante, elementos que le permiten seguir compitiendo al más alto nivel año tras año.