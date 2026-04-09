Aleix Espargaró sufre un grave accidente: "Por muy poco no afectó a la médula espinal"

El piloto español Aleix Espargaró ha sufrido un grave accidente durante unos entrenamientos en el circuito de Sepang, en Malasia, que ha encendido todas las alarmas en el entorno del motociclismo.

El catalán, actualmente probador de Honda, se encontraba realizando test privados con las motos de cara a las próximas temporadas cuando sufrió una fuerte caída.

El incidente tuvo lugar durante la jornada del martes, en el inicio de unas pruebas clave para el desarrollo de las nuevas motos de 850cc que entrarán en vigor en 2027. En uno de esos ensayos, el piloto de Granollers perdió el control de su moto y sufrió un impacto de gran violencia que obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario.

Ha sido el propio Aleix el que ha informado de este acontecimiento a través de sus redes sociales: "Sufrí varias contusiones y cuatro fracturas de vértebras, aunque por muy poco, y afortunadamente no afectaron a la médula espinal".

Agradeció tanto al hospital como a Laura, su mujer, que fue hasta Malasia para ver el estado de su marido y cuidarle. También quiso mandar un mensaje tranquilizador a sus seguidores que: "Ya puedo volar a casa".

Aleix Espargaró con su mujer Laura en el hospital. Redes Sociales

Una vez superada la fase más crítica, el piloto español ha recibido el alta para poder regresar a España. El siguiente paso será someterse a nuevas pruebas médicas en Barcelona, concretamente en el Hospital Quirón, donde los especialistas evaluarán el alcance exacto de las lesiones y decidirán si será necesario pasar por quirófano.

Este accidente supone un duro revés para Espargaró, que tras retirarse como piloto titular de MotoGP a finales de 2024 había iniciado una nueva etapa como probador de Honda tras su breve paso por el mundo del ciclismo.

Su papel era clave en el desarrollo de las futuras motos de la marca japonesa, en un momento de transición reglamentaria para el campeonato.

No es la primera vez que el español sufre lesiones importantes en los últimos tiempos. En los últimos años ha encadenado varias caídas, algunas de ellas también con afectación en la zona vertebral, lo que añade preocupación sobre su recuperación y continuidad en este nuevo rol dentro del paddock.

Por ahora, el entorno del piloto se mantiene prudente y a la espera de nuevas evaluaciones médicas. La evolución en los próximos días será clave para determinar el tiempo de recuperación y si este grave accidente tiene consecuencias a medio o largo plazo.