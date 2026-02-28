Pedro Acosta se lleva la primera carrera al sprint sobre Marc Márquez en un arranque de Mundial lleno de tensión

Pedro Acosta, por delante de Marc Márquez en la carrera al sprint del GP de Tailandia 2026 Reuters

Triplete español para dar comienzo al Mundial de MotoGP 2026. Pedro Acosta ganó este sábado la carrera al sprint del GP de Tailandia, seguido de Marc Márquez y de Raúl Fernández.

El 'Tiburón de Mazarrón' se impuso tras trece giros que tuvieron de todo. Desde la caída de Marco Bezzecchi, el más rápido de todo el fin de semana, hasta el toque de Márquez a Acosta que le obligó a ceder el primer puesto al final por pilotaje irresponsable.

Con emoción, Acosta sumó así su primer triunfo en MotoGP -en sábado o domingo- y se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera al sprint, con 21 y 279 días.

El toque entre Marc Márquez y Pedro Acosta en plena lucha por la victoria 👀#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/v1IPcSygqU — DAZN España (@DAZN_ES) February 28, 2026

La primera prueba puntuable de la temporada se disputó bajo un calor extremo en el Chang International Circuit de Buriram, con 33 grados en el ambiente y el asfalto superando los 50.

Todos los pilotos apostaron por goma blanda en ambos ejes. Fermín Aldeguer fue baja y Michele Pirro le sustituyó en la Ducati del Gresini.

Cuando se apagó el semáforo, Marc Márquez demostró su capacidad en las salidas y se colocó primero en la curva 1, relegando al poleman Bezzecchi. El italiano de Aprilia no tardó en devolver el golpe y recuperar el liderato.

El intercambio de posiciones entre ambos fue constante, con Acosta ascendiendo rápidamente desde la sexta plaza hasta ponerse tercero tras superar a Raúl Fernández.

La caída de Bezzecchi

El momento decisivo llegó en la segunda vuelta. Bezzecchi, desesperado por abrir hueco, forzó en exceso la trazada en la curva 8 y acabó en el suelo.

CAÍDA DE BEZZECCHI CUANDO LIDERABA LA SPRINT 😱



El hombre de la pole y dominador del fin de semana se va al suelo ❌#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uycMFhglXd — DAZN España (@DAZN_ES) February 28, 2026

El gran favorito quedaba fuera de combate y el nuevo reglamento le impedía reincorporarse. Acosta heredó momentáneamente la cabeza, aunque Márquez la recuperó con rapidez.

A partir de ahí, el murciano se pegó como una lapa a la rueda trasera del campeón defensor. El duelo fue de los que marcan una temporada: Acosta intentó el adelantamiento en varias ocasiones, especialmente en la curva 12 y en la recta de meta, pero el de Cervera respondía una y otra vez con su experiencia.

Mientras tanto, Raúl Fernández rodaba sólido en tercera posición y Ai Ogura y Jorge Martín libraban su propia batalla por la cuarta plaza.

El incidente Marc-Acosta

El desenlace llegó a falta de dos vueltas. Acosta logró pasar a Márquez en la última curva, pero el vigente campeón recuperó la posición por aceleración en la recta siguiente. En la penúltima vuelta, Márquez entró largo en la frenada final, se produjo un toque entre ambas motos y Acosta se vio obligado a abrirse.

Dirección de Carrera actuó de inmediato y comunicó al piloto de Ducati que debía ceder una posición. En la última curva del último giro, el 93 se apartó y dejó pasar a la KTM naranja.

El podio lo completó un contundente Raúl Fernández con su Trackhouse Aprilia. Ogura fue cuarto y Martín cerró el top cinco sobre la moto de la marca de Noale.