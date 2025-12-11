Marc y Álex Márquez, recibidos por el rey Felipe VI tras una temporada histórica: "Es increíble lo que estáis logrando"

El rey Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a los hermanos Márquez. EFE

Un mes después de haber puesto el broche final a una temporada histórica donde por primera vez dos hermanos terminan como campeón y subcampeón del Mundial de MotoGP, los actos protocolarios no han terminado para Marc y su hermano Álex, quienes acudieron al Palacio de la Zarzuela para tener una audiencia con el rey Felipe VI.

El encuentro se ha celebrado con motivo del reconocimiento a la temporada que han firmado los dos pilotos de Cervera, "dos referentes indiscutibles en la parrilla", describió la cuenta de la Casa de S.M. el Rey.

Marc Márquez, que logró su novena corona -la séptima en la máxima categoría-, y Álex, que finalizó el campeonato en segunda posición con 467 puntos frente a los 545 de su hermano, han sido agasajados por Felipe VI tras un año en la que ambos demostraron un nivel espectacular.

El Rey ha felicitado a los hermanos @Marcmarquez93 y @Alexmarquez73, cuya brillante temporada les ha valido los títulos de campeón y subcampeón del mundo de MotoGP.



¡Enhorabuena! pic.twitter.com/bNz8o1OYox — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 11, 2025

Durante su amena y relajada conversación con el monarca, los hermanos Márquez señalaron que esta histórica temporada les ha "acabado uniendo. La rivalidad es sana, aunque es verdad que en el circuito cada uno va a lo suyo, y creo que esta ocasión nos podía o unir más o separarnos un poquito y nos ha unido más", destacó Álex.

El bicampeón mundial también quiso resaltar la buena relación que mantiene con su hermano: "No hay palabras para describir el año, ha sido un año súper especial, hemos sido rivales, pero sobre todo nos hemos ayudado".

El monarca se preocupó por el estado físico de Marc tras sufrir una grave lesión en la base del hombro derecho en Mandalika tras ser embestido por Marco Bezzecchi.

El piloto de Ducati confesó que tiene como objetivo estar en la mejor forma física para el inicio de MotoGP 2026. No obstante, antes de ese incidente, reconoció que había sido "un año único" por su regreso y porque su principal rival había sido su propio hermano.

A pesar de las risas que compartieron los tres protagonistas, el rey Felipe VI cambió el tono para mostrar su reconocimiento a lo que ha conseguido Marc Márquez y su hermano Álex.

"Quería felicitaros porque vaya Mundial de MotoGP... Enhorabuena y os seguiremos. Es increíble lo que estáis logrando". El campeón, sonriendo, replicó: "A ver qué pasa en el 2026. Si se lo pongo difícil a Álex o me lo pone difícil a mí". Y al unísono proclamaron que lo más importante es que "el título se quede en casa".

El Rey ha recibido, en el Palacio de la Zarzuela, a Marc y Álex Márquez, campeón y subcampeón del Mundo de MotoGP, tras sus recientes victorias.



➡️https://t.co/pN5oFMCDvp pic.twitter.com/fcQQdVeScn — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 11, 2025

La visita de este jueves recuerda a la última audiencia que los Márquez tuvieron en la Zarzuela, en noviembre de 2014, cuando compartieron el encuentro con Tito Rabat y Toni Bou para celebrar sus campeonatos en MotoGP, Moto2, Moto3 y Trial.

En aquella ocasión, el monarca les dio la bienvenida con un "Felicitats" y recibieron un casco firmado por los cuatro pilotos.