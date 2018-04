Los pilotos de MotoGP reclaman más controles antidopaje

Poco amigo de los convencionalismos y con un sentido del humor algo discutible, Cal Crutchlow ha rebajado el tono cuando en la conferencia de prensa del Gran Premio de Argentina ha sido interrogado sobre las afirmaciones vertidas en una entrevista al medio británico Crash donde afirmaba que “había agujas en MotoGP”. “No digo que aquí haya dopaje duro. Al fin y al cabo en MotoGP un tipo puede fumar y beber y ser competitivo porque tiene un pilotaje natural. Pero sí hablo de agujas. Sé que hay agujas aquí. Algunos pueden tomar diuréticos para perder peso porque son unos vagos y no quieren pasar las horas [haciendo ejercicio] que pasan otros”, aseguraba en la cita entrevista, en la que reclamaba más controles antidopaje en el Campeonato del Mundo.

“El sistema que tenemos en MotoGP es una mierda. Se supone que por sorteo escogen a tres pilotos como prueba, pero yo he sido de esos pilotos escogidos y sólo me han hecho un control en 365 días. En los últimos tres años, me han hecho sólo dos controles. Todos deberíamos estar en el sistema Adams, pero el problema es que todos son unos bastardos vagos y no quieren tener que localizarse cada día. Algunos pilotos cobran 40 millones, otros cobran 20 millones, ¿y no pueden hacer el esfuerzo de estar localizados? ¡Pero si algunos tienen hasta siete ayudantes! Son unos vagos", remataba Crutchlow.

El piloto británico del equipo LCR Honda ha rebajado el discurso en la rueda de prensa celebrada en el circuito de Termas de Río Hondo, pero ha mantenido la esencia al reclamar una mayor rigurosidad por parte de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), de Dorna y del sistema Adams de la WADA. “¿Creo que hay dopaje en el motociclismo? No lo sé, pero en otros deportes está pasando algo. No estoy en contra de los demás pilotos o algo así, estoy en contra de que no se nos hagan más test. Ojalá el nuevo plan se lleve a cabo y entonces todos tendremos una idea más clara de la situación. Creo que van en la dirección correcta para hacer algo y para trabajar más duro en algo que es justo para todos los pilotos”, ha matizado Crutchlow, que se ha visto arropado por el resto de pilotos de MotoGP en la idea de llevar a cabo más controles antidopaje.

Marc Márquez ha quitado hierro a las afirmaciones vertidas por Crutchlow en la cita entrevista, pero sí ha reclamado una mayor rigurosidad. “Todos conocemos a Cal, dice las cosas como las piensa. Yo creo que en ningún caso cree que haya dopaje, pero sí que es cierto que los pilotos le pedimos a la FIM, a Dorna y al sistema Adams que haya más controles antidopaje porque nuestro deporte se ha profesionalizado bastante estos últimos años. Somos atletas, nos preparamos muy bien y echamos un poco en falta el control antidopaje. No es normal que se hagan sólo dos al año y no a todos los pilotos, habiendo 19 carreras. Echamos de menos que hayan más. No en cada carrera, pero sí que aleatoriamente vayan viniendo y en un año se tendrían que hacer más. Esperemos que cambie”, ha razonado el piloto español del equipo Repsol Honda, que ni recuerda la última vez que fue sometido a un control antidopaje.

“Muchos años no te toca hacer un control. No recuerdo muy bien si fue Misano el año pasado o hace dos años, pero sabes que vienen a Alemania y a Misano todos los años. Tienen las mismas carreras de control y a mí, por ejemplo, me ha tocado hacerlo dos años en Misano pero llevo cinco en MotoGP. No es normal”, ha criticado Márquez, quien ha reclamado una mayor seguridad: “Somos muchos pilotos y el cannabis, por ejemplo, puede dar positivo en dopaje. No te da ninguna ventaja, pero pones en riesgo a otros. Hay pilotos muy jóvenes que no sabes lo que hacen en su casa y fumar un peta, como se dice, puede traer consecuencias en la carrera. Eso también es un poco de seguridad para el campeonato”.