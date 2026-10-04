Fernando Alonso recupera la magia en el caos de Sepang, Verstappen vuelve a lo más alto y Antonelli ya roza el Mundial

Max Verstappen logró en Sepang su primera victoria de la temporada 2026, resistió la presión de Kimi Antonelli tras adelantar a George Russell y devolvió a Red Bull a lo más alto.

El neerlandés se impuso en un Gran Premio de Baréin trasladado a Malasia que comenzó con más de hora y media de retraso por la lluvia y un fallo de software que dejó a varios coches sin respuesta en plena vuelta de formación.

Antonelli acabó segundo, Lewis Hamilton fue tercero y Fernando Alonso firmó una de las remontadas más destacadas de la temporada para terminar octavo. La cruz fue para Carlos Sainz, decimoséptimo tras tener un incidente en carrera con Bortoleto.

La prueba arrancó bajo un escenario impropio de la categoría. Un diluvio obligó a aplazar el inicio y, cuando los monoplazas salieron finalmente tras el coche de seguridad, varios perdieron la respuesta del acelerador.

Verstappen llegó a comunicar: "No tengo gas", mientras que el Ferrari de Hamilton se quedó prácticamente detenido y necesitó un reinicio. El problema afectó también a otros coches, entre ellos el Haas de Esteban Ocon y los dos Cadillac, antes de que Dirección de Carrera mostrara la bandera roja.

La interrupción permitió resolver el fallo electrónico y, de paso, transformó el estado de una pista que había obligado a montar intermedios. La carrera se reanudó a las 16:33 hora local -10:33 en España- con el asfalto prácticamente seco y con el orden original de la parrilla restablecido.

Una decisión controvertida, porque el reglamento para una salida suspendida detrás del coche de seguridad prevé que el orden se determine por la llegada al pit lane o, en circunstancias excepcionales, a la parrilla.

Max Verstappen celebrando la victoria en Sepang. Reuters

Verstappen conservó la pole, pero no el liderato. Los Mercedes aprovecharon mejor la tracción en el relanzamiento y Antonelli y Russell superaron al campeón neerlandés en las primeras vueltas. Red Bull reaccionó con estrategia y ritmo.

Verstappen recortó terreno, se acercó a Russell y ejecutó un adelantamiento decisivo para recuperar la segunda plaza antes de centrarse en Antonelli.

El líder del Mundial resistió durante buena parte de la carrera, pero Verstappen encontró el hueco tras el reinicio provocado por otro coche de seguridad y tomó el mando.

Desde entonces, controló la distancia hasta la bandera a cuadros para firmar su primer triunfo del curso, una victoria que rompe una sequía que se extendía durante todo el 2026.

Russell, KO en el Mundial

Antonelli, segundo, volvió a ganar una batalla mayor que la del podio. Russell, su compañero y principal perseguidor en el campeonato, abandonó en las vueltas finales por un problema de unidad de potencia.

El resultado eleva a 84 puntos la ventaja del italiano cuando quedan siete carreras, una diferencia que deja el título muy encaminado para el piloto de Mercedes.

Hamilton completó el podio después de recuperarse del incidente previo a la salida y de una carrera de menos a más. Ferrari se sostuvo en la pelea estratégica y el británico aprovechó el abandono de Russell para asegurar su tercera posición.

George Russell, en el momento de su abandono en Sepang. Reuters

Pero el relato épico lo escribió Alonso para estrenar su renovación. El Aston Martin cayó hasta la decimoctava plaza en la vuelta 13, atrapado en el tráfico y perjudicado por una carrera de estrategias cambiantes.

El asturiano no se resignó: extendió sus relevos, aprovechó los momentos de neutralización y recuperó posiciones con ritmo y precisión hasta cruzar la meta octavo.

El resultado, cuatro puntos y su mejor posición de la temporada, devuelve aire a Aston Martin. En una carrera dominada por el caos tecnológico, la lluvia y los abandonos, Alonso encontró una vez más la manera de convertir un domingo comprometido en una demostración de oficio.