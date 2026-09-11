Arvid Lindblad destroza su monoplaza en los Libres 2 y provoca la primera bandera roja de la Fórmula 1 en MadRing

Accidente de Lindblad en los Libres 2 del GP de España. Captura de redes sociales.

Tanto cuidado habían tenido los pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres, que en cuanto apretaron un poco empezaron a producirse bloqueos de neumáticos, salidas de pista y hasta un accidente que provocó la primera bandera roja.

Arvid Lindblad perdió la trasera del coche entre las curvas 12 y 13, al salir de la Monumental, y se fue directo contra el muro. Un fuerte golpe. "¿Estás bien?", le preguntó su ingeniero por radio. "Sí", contestó el británico, que explicó que perdió el coche "muy pronto".

Las TecPro rellenas de espuma absorbente hicieron su trabajo a la perfección y el piloto salió ileso aparentemente. No obstante, la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de España había ya terminado para él.

GOLPE DE LINDBLAD 💥



Primera bandera roja de la F1 en #MADRING #EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/nH1sTvrrv1 — DAZN España (@DAZN_ES) September 11, 2026

Desde el primer momento, el trazado fue señalado como un circuito diferente a cualquier otro del calendario. Kimi Antonelli, líder del Mundial, lo definió como "el más difícil" al que se han enfrentado esta temporada, mientras que su compañero en Mercedes, George Russell, elevó aún más el listón al calificarlo de "el más arriesgado".

Y las sensaciones previas no tardaron en trasladarse al asfalto. Con los monoplazas ya en pista, el nuevo circuito madrileño demostró desde el viernes que no perdona los errores, dejando además un accidente como primera gran carta de presentación del Gran Premio en el Gran Circo.