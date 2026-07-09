Ferrari estrena MadRing: Charles Leclerc hace historia al dar las primeras vueltas al nuevo circuito de F1 en España

El rugido de los motores de la Fórmula 1 ya es una realidad en la capital española. La escudería Ferrari ha hecho historia al convertirse en el primer equipo en rodar de forma oficial sobre el asfalto del MadRing, el nuevo trazado semiurbano de Madrid.

Charles Leclerc ha sido el encargado de pilotar el monoplaza de Maranello, completando una serie de vueltas de instalación y pruebas técnicas que marcan el debut absoluto de una de las pistas más esperadas del automovilismo mundial.

La expectación era máxima en los alrededores del complejo automovilístico. A primera hora de la mañana, el box provisional de Ferrari abría sus puertas para dejar salir al piloto monegasco.

The filming day kicks off with the first lap from @Charles_Leclerc 🇪🇸 pic.twitter.com/nHPks2mAOY — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 9, 2026

Estas primeras vueltas, enmarcadas dentro de un evento de validación de sistemas y filmación de la FIA, han servido para comprobar el estado real del asfalto, las escapatorias y la respuesta del coche ante los desafíos del nuevo trazado.

El MadRing, que combina tramos permanentes de alta velocidad con zonas urbanas más técnicas y reviradas, ha superado con éxito su primera gran prueba de fuego. Leclerc no escatimó en intensidad y, tras un giro de reconocimiento para limpiar la pista y calentar neumáticos, comenzó a exprimir el potencial de su monoplaza.

Los muros del circuito madrileño devolvieron el eco del motor V6 Turbo, ofreciendo una pequeña muestra de la atmósfera que se vivirá cuando el Gran Premio se dispute con las gradas llenas.

Buen 'feedback'

Al bajarse del coche, Leclerc se mostró muy satisfecho con las sensaciones iniciales en este histórico estreno. "Es un circuito muy técnico y notablemente más rápido de lo que esperábamos en las simulaciones", comentó el monegasco.

"Ser el primer piloto en rodar aquí es un verdadero honor. El asfalto todavía está algo deslizante, como es lógico en una pista nueva, pero el diseño tiene mucho carácter. La sección revirada va a exigir una concentración absoluta y los puntos de adelantamiento prometen carreras muy disputadas", añadió.

Desde el muro de boxes, los ingenieros de la escudería italiana también aprovecharon la jornada para recopilar los primeros datos reales de telemetría. Esta información digital será crucial para calibrar los simuladores de la fábrica y preparar los reglajes de cara a las futuras citas oficiales en el trazado español.

El comportamiento de las suspensiones en los cambios de rasante y la degradación del neumático en las curvas de apoyo prolongado fueron los principales focos de análisis.

Con este estreno, España da un paso definitivo en su consolidación dentro del calendario de la Fórmula 1. La exitosa jornada de Ferrari y Charles Leclerc en el MadRing no solo ratifica la viabilidad técnica del circuito, sino que marca el inicio de una nueva era para el deporte motor en el país.