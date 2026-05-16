Carlos Sainz estrena el circuito recién asfaltado de MadRing: "Es la leche. Aquí disfrutaremos de un Fórmula 1 a tope"

A bordo de un Mustang V8, Carlos Sainz ha recorrido por primera vez los 5,4 kilómetros del circuito de MadRing ya asfaltado en sus 22 curvas.

El español se puso al volante para completar la primera vuelta de la historia de un trazado que se ha hecho única y exclusivamente para traer la Fórmula 1 de nuevo a Madrid como ya sucediera en 1981.

La expectación era máxima. Como embajador del Gran Premio de España, Sainz recorrió por primera vez el circuito y compartió sus primeras sensaciones sobre los puntos más exigentes del circuito y las zonas más complicadas para los propios pilotos.

De MADRING al cielo.@Carlossainz55 completó la primera vuelta al nuevo trazado del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA.



Descubre, de mano de nuestro embajador, un circuito con mucho carácter y diseñado para emocionar al mundo. pic.twitter.com/LXnlGdRue6 — MADRING (@madring_oficial) May 16, 2026

Durante la prueba, pese a haber participado en el diseño definitivo del trazado, el madrileño se mostró sorprendido en varios momentos de este primer contacto real: "La primera curva me gusta mucho; ya veremos cómo nos peleamos un poco con el coche", comentó Carlos Sainz.

"Yo pensaba que La Monumental tenía el peralte y ya, pero ahora de repente veo que no solo tiene peralte, sino que es ciega. Es un buen cóctel, solo se ve el cielo… de Madrid al cielo", se mostró emocionado el español sobre el peralte de 540 metros con un desnivel del 24%.

Una vuelta ya histórica

Sainz empezó superando la curva 1, uno de los puntos de adelantamiento del campeonato. "Esta primera parte me gusta mucho, aquí se verá cómo nos peleamos con el coche", señaló Sainz.

Tras la curva 3 viene la recta más larga del circuito de 837 metros. "Aquí nos podremos a 320, 330 kilómetros por hora, habrá que ser muy estratégico con la gestión de la batería", agregó antes llegar a la frenada de la curva 5, que "es muy apretada, muy lenta".

"You guys are going to love it!" 😍



Carlos Sainz reacts to the first ever laps of the Madring 🏁#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/BWAME6a56M — Formula 1 (@F1) May 16, 2026

Después descubrió la curva 6, que da comienzo a la subida a Las Cárcavas, de más de un 8 % de pendiente, y la llegada a las curvas rápidas del segundo sector. "Aquí es la leche. Aquí es donde disfrutaremos un Fórmula 1 a tope", afirmó Sainz.

Al llegar a La Monumental, la curva de más de medio kilómetro con el peralte del 24 % y el punto más emblemático de Madring, sorprendió incluso al madrileño, acostumbrado a los circuitos más exigentes del mundo. "Esto es lo que más me ha impresionado", confesó.

Tras el segundo túnel del circuito, entró en la parte del trazado que bordea el recinto ferial y que es una sección rápida con un muro en la 20, un giro lento en la 21 y una última curva 22 que se abre y "va a ser un punto de adelantamiento clave".

El trazado del circuito de MadRing que albergará el Gran Premio de España de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 detalló que esta primera vuelta supone "un paso simbólico y técnico muy importante para el proyecto". Se espera que el circuito esté listo para entregar a la FIA el próximo 31 de mayo.

De hecho, así lo reconocen los responsables del trazado: "El circuito estará listo para entregar a la FIA el próximo 31 de mayo, consolidando así el desarrollo de un Gran Premio que aspira a convertirse en una referencia internacional dentro del calendario de Fórmula 1".