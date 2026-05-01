El regreso del campeón frena el dominio de los Mercedes: pole para Norris en la clasificación al sprint con Alonso penúltimo

Algunos equipos sí han sabido aprovechar el mes de parón que se ha producido en la Fórmula 1, es el caso de McLaren. Después de un inicio de temporada tumultuoso, la escudería papaya ha vuelto a lo grande: Norris se llevó la pole en la clasificación al sprint del GP de Miami, mientras que Oscar Piastri saldrá tercero.

Se acabó el dominio de Mercedes. A pesar de los intentos de Ferrari, ha sido el vigente campeón en el Mundial de Constructores quien ha conseguido plantarle cara de verdad a Russell y Antonelli. Y es que hasta la cuarta cita de la temporada, el 'poleman' siempre había sido uno de los pupilos de Toto Wolff.

Tenía que ser Lando Norris, en medio de un arranque de temporada inusualmente gris, quien quebrara la imbatibilidad de Mercedes en 2026. Charles Leclerc (4º, a 0.370) marcó la pauta hasta la irrupción de los neumáticos blandos en la Q3; Oscar Piastri también se aproximó, pero solo Norris logró bajar al 1:27. Todo ello, a apenas segundo y medio de la pole firmada por Max Verstappen en 2025.

¡SE ACABÓ LA HEGEMONÍA DE MERCEDES! ¡MINI POLE DE NORRIS! 💥



Los campeones del mundo se levantan. Antonelli se cuela 2º... ¡y Russell es 6º! 😱#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/VXQh1NzK0M — DAZN España (@DAZN_ES) May 1, 2026

El sprint se presenta como un termómetro exigente: las flechas de plata han mostrado debilidades en las salidas desde la pole y, en esta ocasión, deberán abrirse paso desde posiciones más comprometidas. George Russell partirá desde la tercera fila, por detrás de Verstappen. La jerarquía ya no es incuestionable.

Williams introdujo un nuevo paquete de mejoras que, sin embargo, apenas se tradujo en avances en la parrilla para los FW48. Sí lograron superar el primer corte con mayor solvencia que en citas anteriores y se situaron por delante de los Racing Bulls, aunque siguen inmersos en una lucha cerrada -a una décima- con Audi y Haas, aún por detrás.

Regular Williams, mal Aston Martin

Carlos Sainz fue 15º, superado por Albon tras unos libres prometedores en los que había sido décimo. La reducción de peso del monoplaza sigue siendo una asignatura pendiente.

En cierto modo, el paquete aerodinámico de Miami llega con retraso respecto al calendario ideal, condicionado por los problemas estructurales de la fábrica en pretemporada. Al menos, el equipo compite, marca tiempos y pelea por posiciones; algo que no todos pueden decir tras cuatro grandes premios.

Es inconducible 😵



Alonso no ha podido marcar una vuelta limpia en la clasificación al sprint y saldrá 21º#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/IJDMrS8pPJ — DAZN España (@DAZN_ES) May 1, 2026

El caso de Aston Martin continúa instalado en el desconcierto. No se cuestiona el esfuerzo del personal ni la implicación de Honda, pero las aspiraciones del proyecto quedan en entredicho ante la persistencia de fallos, tanto heredados como nuevos, y un rendimiento errático en pista.

Fernando Alonso saldrá 21º en el esprint tras perder su única vuelta por exceder los límites de pista; estaba, además, a seis décimas del peor Cadillac. Lance Stroll partirá 22º después de un trompo que le devolvió prematuramente al garaje.

Las soluciones de Honda frente a las vibraciones no ofrecieron resultados -“¿las vibraciones? Muy mal”, reportó Alonso por radio- y Aston Martin fue, en Miami, el único equipo que no presentó evoluciones aerodinámicas.