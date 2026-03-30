Red Bull da un tirón de orejas a Verstappen tras amenazar con retirarse de la F1: "Ese tema ocupa el 1% de nuestro tiempo"

Red Bull intentó apagar el incendio provocado por Max Verstappen, tras el Gran Premio de Japón donde quedó en el aire el futuro del piloto en el mundo de la Fórmula 1. Todo ello por culpa de la nueva normativa que ha entrado en vigor este año.

Y es que el neerlandés lleva siendo muy crítico desde la pretemporada y la situación, en vez de mejorar, ha empeorado. No es el único piloto que ha mostrado su enfado con esta situación y cada vez son más los que opinan igual.

Por ello se ha visto obligado a hacer unas declaraciones el director del equipo de Red Bull, Laurent Mekies. Este habló de la situación del piloto y de cómo podían revertir la situación.

El director comentó que los cambios se tienen que producir en el vehículo: "Estoy seguro de que para cuando le demos un coche con el que pueda atacar y marcar la diferencia estará más contento".

Además, quiso resaltar que el equipo está centrado solamente con lo que tiene que ver con la competición: "No estamos teniendo ninguna conversación sobre los demás aspectos".

Max Verstappen hablando con los mecánicos de Red Bull EFE

Pero es evidente que la situación con el tetracampeón del mundo es más que preocupante. Aunque le quiso quitar importancia: "Sinceramente, eso representa el 1% de nuestras conversaciones ahora mismo".

Culpa del reglamento

La gran parte de los problemas de Verstappen tienen que ver con el nuevo reglamento que ha entrado en vigor este año. El propio piloto definió a la Fórmula 1 como: "Una Fórmula E con esteroides".

También Laurent Mekies dejó su opinión sobre las nuevas normas: "Trae consigo aspectos positivos y otros más complicados, pero como equipo deportivo nos reuniremos durante el descanso para ver cómo podemos ajustarla y mejorarla".

Una respuesta mucho más calmada a la dada por el piloto y que ha hecho que las críticas hacia Verstappen aumenten. De hecho, el propio director comentó que: "Cuando le demos un coche más rápido, Max estará más contento".

Unas declaraciones que han provocado que haya más personas que piensen que las quejas del piloto son por culpa de los pobres resultados: desde 2017, Verstappen no quedaba fuera de los cinco primeros puestos en tres carreras seguidas.

Sin embargo, cada vez son más los pilotos que están de acuerdo con Verstappen y que salen a declarar en contra de la normativa, llegando a decir que es un peligro para la salud de los pilotos, como dijo el propio Carlos Saínz.

Una situación que está empeorando y que puede llegar a tener grandes consecuencias tanto para los pilotos como para el circuito y el mundo de la Fórmula 1.