Honda desmonta los planes de Fernando Alonso y Aston Martin antes del GP de Japón: "No podemos mejorar el motor"

Shintaro Orinhara, jefe de proyecto de Honda, habló sobre la dura realidad que están sufriendo junto a Aston Martin en el mundo de la Fórmula 1. Y es que, pese a la semana de descanso entre el GP de China y el de Japón, la solución no parece estar cerca.

Fernando Alonso y Lance Stroll, los dos pilotos de Aston Martin, no pudieron acabar la anterior carrera por culpa de fallos en el coche, errores que se llevan pronunciando desde la pretemporada.

Shintaro reconoció que: "No podemos mejorar, no podemos cambiar las especificaciones de rendimiento". Avisando de que este fin de semana va a volver a ser duro para Aston Martin y para los pilotos.

Uno de los principales problemas que tiene la carrocería proviene de las baterías, que se vienen rompiendo desde el test de Bahrein, y el japonés comentó: "Hemos hecho grandes progresos en la primera y en la segunda carrera. Estamos seguros de que ahora podemos terminar un circuito".

Además, el jefe de Honda dejó claro que se está trabajando para encontrar una solución: "Recopilamos muchos datos en China, los analizamos y los llevamos al simulador para mejorar nuestra estrategia de gestión".

Los mecánicos de Aston Martin trabajan en el AMR26 de Fernando Alonso durante el GP de China. EFE

Pero los cambios no van a llegar para el GP de Japón, como el propio Shintaro reconoció: "Suzuka será una carrera difícil para la regeneración de energía. No estamos al nivel que nos gustaría de cara a este fin de semana".

Una carrera que se va a disputar con la afición local de Honda, aunque la previsión es mala, el japonés expresó su ilusión: "Tenemos ganas de ver a los aficionados en casa y mostrarles que hemos hecho progresos desde la pretemporada".

Aston Martin junto a Cadillac, son las únicas escuderías que aún no han puntuado en 2026. Sin acabar las carreras, el ritmo respecto a las diferentes marcas es muy diferente.

Mientras que las demás carrocerías están encontrando la mayor velocidad para sus coches, Aston Martin está intentando que acaben la carrera. Una situación que enfada a los pilotos.

Hace unos días salió a la luz la radio de Lance Stroll donde reflejaba de manera más que evidente su frustración por la situación que le está tocando vivir y que va a continuar en la siguiente carrera.

Por otro lado, Fernando Alonso marcó el objetivo en mejorar poco a poco en cada carrera y da la sensación de que eso sí se va a poder cumplir, pero no al ritmo que le gustaría al español.

Aston Martin tiene un gran reto por delante, cambiar una situación mala que parece que no tiene solución.