China cambia las normas: todos los españoles que viajen al GP de F1 serán multados si no registran su alojamiento

China se ha reabierto al gran público internacional a tiempo para el regreso del Gran Premio de Fórmula 1 a Shanghái, pero lo ha hecho con un marco de normas muy preciso que los aficionados españoles deben conocer antes de viajar para un evento que se celebra entre el 13 y el 15 de marzo.

El país mantiene una política de puertas abiertas para el turismo, aunque con límites claros en la duración de las estancias, nuevas herramientas de control migratorio y obligaciones de registro que pueden sorprender al visitante ocasional.

La principal ventaja para los españoles es que, hasta al menos el 31 de diciembre de 2026, pueden entrar en China sin necesidad de visado para viajes de turismo, negocios o visitas familiares de hasta 30 días por entrada.

Esta exención forma parte de un programa unilateral que Pekín ha extendido a una cuarentena de países con el objetivo declarado de relanzar el turismo tras la pandemia y facilitar la asistencia a grandes eventos como el GP de China.

Para una escapada de cinco o seis días centrada en la Fórmula 1, el margen temporal es más que suficiente, siempre que el viaje no tenga fines laborales ni estancias prolongadas.

Las autoridades chinas han recordado en las últimas semanas que ese límite de 30 días es estricto y que las estancias en el marco de esta exención no pueden utilizarse como atajo para trabajar, estudiar o residir en el país.

En el caso de los españoles, cualquier plan que exceda el turismo clásico exige tramitar un visado específico antes de viajar.

Imagen de archivo del Gran Premio de China, en el circuito de Shanghái Europa Press

Además, la cuenta atrás no se detiene por el simple hecho de iniciar un trámite dentro de China: quien se quede más allá del plazo se expone a multas, detención administrativa y restricciones futuras de entrada.

Hay otra obligación que afecta directamente a los aficionados que acudan al circuito de Shanghái: el registro de alojamiento.

Los viajeros que se hospeden en hoteles verán cómo el propio establecimiento transmite sus datos a la policía de manera automática, pero quienes opten por apartamentos turísticos, viviendas de amigos o fórmulas similares deberán inscribirse personalmente -o a través del propietario- en la comisaría local en un plazo de 24 horas (72 horas en zonas rurales).

Las sanciones por no hacerlo van desde multas económicas hasta la posibilidad de ser expulsado del país.

En paralelo, China ha anunciado un paquete de diez medidas para agilizar el flujo de viajeros internacionales.

Entre ellas destaca la implantación progresiva de una tarjeta de llegada electrónica accesible por código QR, que permitirá rellenar los datos de entrada hasta 72 horas antes del vuelo y promete recortar tiempos de espera en los controles fronterizos.

El sistema, que se está extendiendo a puertos y aeropuertos de todo el país, convivirá con la política de tránsito sin visado ampliada a 240 horas para quienes hagan escala camino de un tercer país, una opción interesante para los aficionados que encadenen el GP de China con otros destinos asiáticos.

Para el aficionado español medio, el resumen es claro: billete de avión, pasaporte con validez suficiente, reserva de hotel y poco más.

No hay PCR ni cuarentenas a la vista, pero sí un entramado de reglas migratorias que conviene respetar al detalle.

Con Shanghái convertida de nuevo en capital mundial del motor durante ese fin de semana de marzo, la experiencia en el circuito será mucho más placentera si el viaje está bien preparado desde el mostrador de facturación