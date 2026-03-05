Venu, cocinera, sobre el plato favorito de Lewis Hamilton: "El curry vegetal se mejora con un manojo de espinacas"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, lleva años demostrando que no hace falta comer productos de origen animal para pelear por títulos.

Desde que se pasó a una dieta basada en plantas, insiste en que se siente con más energía, más claridad mental y mejor recuperación entre sesiones de entrenamiento y carreras.

En ese repertorio de platos vegetales hay una familia que encaja a la perfección con sus necesidades: los curris de legumbres y verduras, cargados de proteína vegetal, fibra y especias.

Uno de los formatos que mejor reflejan esa idea es el curry de garbanzos con verduras y leche de coco que propone la chef española Venu Sanz en su recetario de cocina saludable.

Se trata de un guiso 100% vegetal que combina garbanzos, boniato, calabaza, coliflor, espinacas y una mezcla aromática de especias, todo ligado con leche de coco y caldo vegetal.

Es el tipo de plato que podría aparecer sin problemas en el menú de un piloto que ha hecho del veganismo una seña de identidad dentro y fuera del circuito.

Un curry vegetal listo en media hora

En la versión de Venu Sanz, el curry de garbanzos está pensado para cuatro comensales y se prepara en unos 30 minutos, un tiempo razonable incluso para alguien con una agenda tan apretada como la de un deportista de élite.

No hay nada de origen animal, pero el resultado es un plato contundente y muy saciante gracias a la combinación de legumbre, verduras y grasa saludable.

Ingredientes 2 cucharadas soperas de aceite de coco (puede sustituirse por aceite de oliva)

2 dientes de ajo picados

1 trozo de jengibre de unos 2 cm, pelado y picado

2 cebollas en dados

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de curry en polvo

1 pizca de cayena

1 boniato en dados medianos

¼ de calabaza, en dados medianos

½ coliflor en ramilletes

1 lata de leche de coco (400 ml)

2 tazas de agua o caldo vegetal (unos 500 ml)

3 tazas de garbanzos cocidos

1 cucharadita de sal

1 manojo de espinacas

2 cucharadas de cilantro fresco picado (para servir) Paso 1 Calentar el aceite en una olla y saltear ajo y jengibre unos 30 segundos. Paso 2 Incorporar cebolla, comino, cúrcuma, curry y cayena, y cocinar unos 7 minutos hasta que la cebolla quede transparente, añadiendo un poco de agua si se pega. Paso 3 Añadir boniato, calabaza y coliflor, y saltear 5 minutos más. Paso 4 Agregar leche de coco, agua o caldo, garbanzos y sal; llevar a ebullición y cocer 20–25 minutos. Paso 5 Echar las espinacas, apagar el fuego y mezclar hasta que se ablanden. Paso 6 Servir y terminar con cilantro fresco picado por encima.

Un plato vegano a la altura del paddock

Desde el punto de vista nutricional, este curry vegetal de garbanzos reúne muchas de las características que se buscan en la dieta del piloto británico: proteína procedente de la legumbre, carbohidratos complejos del boniato y la calabaza, una buena dosis de fibra y micronutrientes de las verduras y grasas de calidad de la leche de coco y el aceite.

Integrado en un menú equilibrado, puede ser ese plato de cuchara reconfortante que encaja en la rutina de un campeón que ha decidido que su forma de comer también sea una declaración de principios.