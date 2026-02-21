Dentro de MadRing, a 7 meses del GP de F1: el examen del 31 de mayo acelera las obras y obliga a blindar las alcantarillas

Estado de las obras de MadRing a 17 de febrero EFE

Madrid sigue diseñando su traje de gala para mostrarse ante los ojos del mundo con motivo de la celebración del Gran Premio de España. Las obras concluirán en mayo y el proyecto progresa a ritmo acelerado con el objetivo de convertir el evento en una experiencia que impulse a la Fórmula 1 hacia una nueva dimensión.

La única consecuencia de los imprevistos ha sido la reducción del margen con el que avanzaban las obras en el circuito, donde ahora se trabaja con dos semanas de adelanto respecto al calendario inicial.

De ahí la seguridad de Carlos Jiménez, director de operaciones de IFEMA, al referirse a los plazos: "Estamos en plazo y estamos avanzando para conseguir el objetivo de llegar al 31 de mayo con las obras finalizadas. Llevamos dos semanas de adelanto en lo que se refiere a la pista y estamos a punto de empezar una parte crítica, que es el asfaltado de las primeras capas; tanto en la vía pública como en Valdebebas".

El trazado del circuito de MadRing que albergará el Gran Premio de España de la Fórmula 1.

La propuesta de Madrid sigue dando pasos firmes y ampliando su alcance. La última novedad es la incorporación de Ford como local event supporter, un movimiento que coincide con el regreso de la histórica firma de Detroit a la Fórmula 1 de la mano de Red Bull y Racing Bulls, con sus motores asociados a RBPT.

El acuerdo entre la marca del óvalo y el nuevo gran premio no es fruto de la casualidad, sino de un vínculo con profundas raíces. En la etapa en la que el 'Gran Circo' se celebraba en el Jarama, los motores Ford ejercieron un dominio incontestable con pilotos como Emerson Fittipaldi, James Hunt, Jochen Mass o Jackie Stewart.

La ausencia de alcantarillas a lo largo del recorrido supuso un alivio para la FIA, que, ante la naturaleza urbana que adopta MadRing, buscaba evitar problemas similares a los registrados en otros trazados de este tipo, especialmente en Las Vegas.

Estado de las obras de MadRing a 17 de febrero. EFE

Sin embargo, como han recalcado repetidamente desde el inicio del proyecto, este Gran Premio de España no se parecerá a ningún otro.

"El circuito tiene todos los ingredientes necesarios para que desde el punto de vista de conducción sea una carrera exigente. A los pilotos les gustan los circuitos en los que ganan y al que gane le va a encantar; pero al que no gane no le va a gustar nada", señalaba Luis García Abad, director del gran premio.

Los pasos a seguir

A partir de ahora, el camino por recorrer está claramente definido y el asfaltado -que empezó el jueves- se perfila como la siguiente pieza clave de un circuito que empezará a mostrar una imagen más concreta.

No obstante, habrá que esperar un poco más para contemplar su joya de la corona en versión definitiva. 'La Monumental', por su complejidad, se completará más tarde que el resto del trazado, pero este detalle forma parte de un plan que actualmente involucra a cerca de 500 personas.

"En los meses de junio, julio y agosto, se esperan picos de más de 10.000 personas", señaló Carlos Jiménez, justo después de que José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, expresase su agradecimiento a quienes hacen posible afrontar este desafío.

"Quiero poner en valor todas las empresas que lo están haciendo posible cada día. Las obras van bien y el circuito estará finalizado a finales de mayo, pero no ha sido fácil. Estamos trabajando para la vuelta a Madrid de un gran premio que será un éxito", respondió a la pregunta de EL ESPAÑOL.

El camino a seguir está claramente definido y mayo se perfila como la fecha clave. Será entonces cuando la FIA complete la homologación, tras exigir una preparación integral. Desde la Plaza de la Concordia de París se pidió no fallar en aspectos como el alcantarillado, y Madrid no debería tener problemas siempre que todo siga avanzando según lo previsto.

El proceso culminará con una carrera previa que servirá para testear el circuito. "Seguimos en conversaciones con la federación", añadió De los Mozos.

Un Gran Premio, una experiencia

A pesar de la historia acumulada por el Gran Circo, el trazado español demuestra que aún hay espacio para la innovación, con la presentación del "único 'business paddock' del Mundial", que se instalará en plena recta de meta.

Allí también se ubicará un podio en la fachada principal de IFEMA, cuya actividad cotidiana no se verá afectada en ningún momento.

Tanto en preparación como en logística, MadRing está mostrando que llega al Mundial para marcar la diferencia.

Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en Ifema Madrid. Alberto Ortega Europa Press

Aun cuando "al principio solo cuatro pensábamos que este gran premio iba a ser una realidad", como reconoció De los Mozos, la realidad es que el trazado ya registra "más de 80.000 entradas vendidas y está cumpliendo todos los hitos comerciales" previstos en su lanzamiento.

El 13 de septiembre se acerca rápidamente, pero antes la FIA llevará a cabo la homologación definitiva que consolidará la cita madrileña en un calendario que ya incluye también el GP de Barcelona-Cataluña.

Un doblete que, en palabras del presidente de IFEMA, "es una gran noticia y demuestra cómo España es un lugar clave para la Fórmula 1".