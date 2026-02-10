La revolución del Aston Martin AMR26: un coche diferente al resto que causa estragos entre los equipos de la Fórmula 1

La maqueta del AMR26 que ha llevado Aston Martin a la ciudad saudí de Dhahran ha caído como un jarro de agua fría entre quienes esperaban ver el monoplaza que el miércoles rodará en Bahréin. Sin embargo, ese es precisamente el motivo por el que no estaba el coche real.

Desde Silverstone han optado por llevar el prototipo de un coche que nada tiene que ver con el que rodó el pasado 29 de enero en el circuito de Barcelona-Cataluña. Allí la marca británica presentó un diseño que hizo llorar hasta a su propio creador, Adrian Newey.

"Estaba en el box con Lawrence (Stroll). Nos miramos y teníamos una lágrima en nuestro ojo", explicó el gurú de la Fórmula 1 en la presentación del monoplaza. En poco más de 24 horas seguirá comprobando si el coche mantiene en pista todo lo que promete.

Una gran salida de aire para evacuar el calor en medio de la tapa del motor (y mandar ese flujo caliente hasta el difusor), una zaga ultracompacta y unos pontones bajos y larguísimos, ni como los de Red Bull, ni como los de Mercedes. Con la salida a pista del nuevo Aston Martin ya se mostraban algunos detalles que en el resto de equipos no se encontraban.

Newey ha creado un coche original y radical y eso ya es una noticia, aunque se trate del primer modelo y luego se vaya completando hasta llegar a la primera carrera en Australia (8 de marzo).

Porque el propio diseñador lo reconoció unos días después de los test de Barcelona: "El AMR26 de Melbourne será muy diferente al que vimos en Barcelona. Y el que terminará la temporada será muy diferente al que empezó". De hecho, eso lo ha vuelto a repetir durante la presentación.

Por debajo del pontón hay una zona excavada donde, justo en el inicio del suelo, hay un canal grande en la parte baja que ninguno ha conseguido hasta ahora.

Las suspensiones delanteras también parecen con una colocación de los triángulos que deja una parte superior despejada y limpia para canalizar el aire hacia atrás.

En el AMR26 que llevó Aston Martin a Barcelona sorprendía con un morro ancho y aplastado, redefiniendo lo que se ha visto en todos los rivales.

La suspensión es de tipo 'push-rod' y Newey -junto con su equipo- decidió colocar el trapecio superior completamente girado, una técnica que introdujo en Red Bull, aunque ahora llevada al extremo.

La creación de Newey

El AMR26 es completamente diferente a lo que han llevado el resto de escuderías.Esto ha provocado el profundo análisis de todos los detalles que están llevando a cabo los ingenieros de Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Williams, Alpine, Haas, Audi y Cadillac.

Sorprende ver no solo la confección de esa suspensión trasera anclada arriba en el soporte del ala posterior y las soluciones de refrigeración, sino las cosas que no se aprecian.

No encuentran en el monoplaza elementos que deberían estar ahí a tenor de lo que estipula el reglamento y que Newey ha ocultado o se los ha saltado -cosa poco probable-. Y eso está provocando muchos quebraderos de cabeza entre los rivales tras analizar al milímetro el diseño del AMR26.

Si el diseño llevara la firma de cualquier otro ingeniero, muchos pensarían que se trata de una simple variación estética o de un detalle pasado por alto. Sin embargo, cuando detrás está el gurú con 13 títulos mundiales en su historial, nada es casual: tanto lo que se muestra como lo que falta adquiere un significado especial.

Lo que llama la atención en el nuevo monoplaza de Fernando Alonso es la ausencia de la aerodinámica activa -conocido como el DRS-. No aparecen los sistemas hidráulicos que varios equipos ya han incorporado para accionar los 'flaps' superiores del alerón delantero, una de las grandes novedades introducidas por el reglamento FIA 2026.

Entre los equipos se interpreta esta ausencia como la posible apuesta de Newey y su equipo por un sistema de activación electrónica.

Todo pasaría por un sensor encargado de enviar la señal a un mecanismo eléctrico, cuya ubicación exacta sigue siendo una incógnita, aunque podría situarse bajo el morro.

De confirmarse, supondría un notable ahorro de peso en esa zona y en el conjunto del monoplaza, una ventaja importante en el actual escenario técnico.

"El cambio más significativo en las regulaciones de la historia de la Fórmula 1", argumentaba Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, en su defensa del cambio de reglamento.

Y es que la nueva normativa se dispone a provocar una revolución técnica que marcará un antes y un después: motores con una electrificación sin precedentes, combustibles 100% sostenibles y una filosofía aerodinámica inspirada en la eficiencia antes que en la pura carga.

Uno de los principales cambios de 2026 guardará relación con la unidad de potencia y es que a pesar de que los nuevos motores mantendrán el bloque V6 turbo, duplicarán la potencia eléctrica.

Es decir, de unos 160 caballos procedentes del MGU-K se pasará a más de 470, lo que convertirá la energía eléctrica en un componente esencial de la aceleración. Además, la gasolina tradicional cederá lugar a combustibles totalmente sostenibles de origen sintético.

Formula 1 and the @fia have today revealed the 2026 Technical Regulations.



2026 will see both the chassis and power units updated, in the biggest overhaul of regulations in the sport’s history. These changes will shake up the order and create new excitement, while delivering… pic.twitter.com/zRxRl0sI4f — F1 Media (@F1Media) December 17, 2025

La llamada revolución de flujo impulsada por la FIA pretende reducir la resistencia al aire y modificar el comportamiento del efecto suelo introducido en 2022.

El DRS, de hecho, tiene los días contados. En su lugar, los pilotos podrán utilizar el llamado X-Mode, una configuración de bajo apoyo aerodinámico (la de alto apoyo se denominará Z-Mode) en determinados puntos del circuito, independientemente de las distancias entre coches.

El X-Mode deberá desactivarse (regresando al Z-Mode) en la zona de frenada. Estas configuraciones estarán bajo control del piloto mediante un botón que moverá los flaps de los alerones.

Si el X-Mode solo podrá activarse con un botón, el Z-Mode podrá activarse también con la simple presión del pedal de freno.

Sin embargo, el adiós al DRS genera dudas ante el posible descenso en el número de adelantamientos. La preocupación es que este se reduzca drásticamente, con una posible pérdida de espectáculo y, como consecuencia, de interés en la Fórmula 1.

El diseño de los coches también sufrirá una reducción significativa en tamaño y peso, un reconocimiento implícito de que la F1 se había vuelto excesivamente voluminosa.

Las cartas están sobre la mesa

Aston Martin ha conseguido juntar al considerado uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 que sueña con ganar su tercer Mundial y al ingeniero que mejores resultados obtuvo a lo largo de su carrera.

Alonso, Newey, la fábrica de Silverstone, el personal, la alianza con Honda... todo enfocado en 2026 en una temporada donde todos parten de cero con el nuevo reglamento.

La presión es máxima para Aston Martin. Ocho años después de que Lawrence Stroll pusiera la primera piedra -cuando compró Force India-, el trabajo tiene que dar sus frutos.

En el paddock nadie duda de que la escudería británica está destinada a conseguir su objetivo. Han hecho muy bien las cosas, pero la gran pregunta es cuándo van a empezar a ganar. En cuestión de un mes se obtendrán las primeras respuestas: el 8 de marzo se celebrará el Gran Premio de Australia, la primera cita del calendario.

Esta temporada se presenta, posiblemente, como la más importante en la carrera de Fernando Alonso. Su futuro está en el aire y posiblemente ni él sepa, a estas alturas, lo que va a pasar.