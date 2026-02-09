El Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso revoluciona la parrilla de la F1: el diseño de Newey en busca del Mundial

La espera ha llegado a su fin. Aston Martin ha presentado en el Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial (Ithra, Arabia Saudí) el AMR26 con el que Fernando Alonso y Lance Stroll correrán durante las 24 carreras que conforman el calendario de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Después de que el piloto español y el canadiense rodaran en los test de Barcelona con un monoplaza completamente negro, la escudería con sede en Silverstone ha dado a conocer livery de un coche que presenta pocos cambios con respecto a la de años anteriores.

Y es que Aston Martin ha sido el último equipo en dar a conocer cómo lucirá su coche después de que a primera hora de este lunes McLaren haya mostrado un estilo de decoración papaya muy similar al de sus éxitos recientes.

Aston Martin's 2026 car, the AMR26, is revealed!



Designed by the legendary Adrian Newey and his team at Silverstone

Sin embargo, no se ha visto el monoplaza real, sino una maqueta debido a que el AMR26 se encuentra en Bahréin para el inicio de los segundos test de pretemporada que comenzará el miércoles.

En general, Aston Martin mantiene una línea continuista con respecto a los colores de los coches presentados en los últimos años, aunque este AMR26 recibe más tonos lima.

"He competido contra Adrian (Newey) durante toda mi carrera y al fin puedo correr con uno de sus coches" Fernando Alonso

La espectacularidad del revolucionario diseño del monoplaza confeccionado por Adrian Newey se reflejaba en los rostros de Fernando Alonso y Lance Stroll. Unas caras de felicidad en vistas a lo que está por venir.

"Ha sido el invierno más corto de los últimos años, pero ha sido suficiente. Estoy muy emocionado. He competido contra Adrian (Newey) durante toda mi carrera y al fin puedo correr con uno de sus coches con la llegada de un nuevo reglamento. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo. Tener a Honda, Aramco con nosotros... tengo ganas de tener éxitos juntos", fueron las primeras palabras del asturiano en la presentación del AMR26.

"Todo puede cambiar durante la temporada independientemente de lo que pase en la primera carrera. Será una segunda parte vital al entender las debilidades de tu coche. En el test de Bahréin y las primeras carreras conoceremos cómo desarrollar el coche", añadió Alonso.

¡EL AMR26 YA ESTÁ AQUÍ!



Vive en directo la presentación del nuevo coche de Fernando Alonso diseñado por Adrian Newey

Y es que el coche ha provocado mucha ilusión entre los aficionados del asturiano, pero también entre los expertos. En contraposición a la preocupación del resto de equipos, quienes no logran entender algunas de las decisiones (tan radicales) que ha tomado el británico.

"Ha sido un viaje de mucha pasión y trabajo, ver ahora el diseño con el que vamos a correr es un momento muy importante. He intentado hacer lo mejor para visualizar cómo es el flujo de aire en este coche. Tenemos grandes herramientas para interpretarlo", expuso Newey, quien reconoció haberse emocionado cuando vio al AMR26 rodando en el circuito de Barcelona-Cataluña.

El gurú de la Fórmula 1 es el motivo por el que Fernando Alonso vuelve a ser uno de los candidatos a pelear por el Mundial. A lo largo de su carrera, el asturiano, a cada equipo por el que fichaba, pedía incorporar al ingeniero británico, pero solo Lawrence Stroll lo ha hecho posible a golpe de talonario.

"Los comienzos son siempre interesantes y más en un cambio de reglamentación. Iremos de menos a más, ojalá en la mitad de año podamos tener un coche para luchar en cosas grandes", relató Alonso en DAZN minutos antes del comienzo de la presentación.

"Tenemos mucha ilusión y los ingredientes. Está Newey, el túnel de viento... y sólo falta el tiempo. Es un bonito reto para el piloto todo este cambio", relató Alonso DAZN antes del evento.

"A pesar de que la temporada 'comenzó' oficialmente en los test de Barcelona, la presentación del AMR26 es el punto de partida de la primera creación nacida bajo la batuta de Newey", añadió el asturiano.

El AMR26 de Aston Martin, durante los test de Barcelona. ASTON MARTIN F1

Un monoplaza que ya ha dado de qué hablar (de manera positiva) y cuya incógnita del rendimiento es la que falta por despejar. No obstante, tener a Honda como fabricante de la unidad de potencia invita al optimismo a tenor de los cuatro Mundiales consecutivos que ha ganado Max Verstappen.

Desde la fábrica de Silverstone la expectación también es real. El coche está aún en una fase de aprendizaje y tal y como desveló Newey en una entrevista concedida a Aston Martin, las evoluciones van a terminar provocando que el AMR26 que se vea en Australia sea muy diferente al de Abu Dabi.

Suiting up for the 2026 season.



Tailored for performance, our new @PUMA race suits are here.

Antes de la presentación del monoplaza, en la mañana de este lunes Aston Martin ha publicado cómo serán los monos que utilizarán Fernando Alonso y Lance Stroll durante la temporada.

Los únicos cambios del uniforme que lucirán el español y el canadiense con respecto a la temporada pasada es el color negro en el cuello de los monos, además del uso de este mismo color en los costados.