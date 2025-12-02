Joan Villadelprat, exingeniero de F1: "Si Alonso tuviera un McLaren le ganaría a Norris"

Joan Villadelprat es una de las voces más autorizadas del automovilismo español. Comenzó en los circuitos con apenas quince años, pasó por los garajes del Project Four de Ron Dennis y creció hasta ocupar cargos de enorme responsabilidad en McLaren, Tyrrell, Ferrari y, finalmente, en la Benetton de Flavio Briatore. Con esa trayectoria, su visión de la Fórmula 1 sigue siendo una referencia y, en su reciente paso por el pódcast Duralavita, volvió a dejar titulares contundentes sobre Fernando Alonso.

“Con un McLaren, Fernando estaría como mínimo al nivel de Norris”

Villadelprat fue preguntado por Jaime Alguersuari sobre si Alonso, con el mismo McLaren que conducen Lando Norris y Oscar Piastri, podría superarlos en ritmo. Su respuesta fue contundente: considera que el español estaría al nivel del británico y que incluso podría batirle.

Pero reconoció que a Piastri lo ve con rasgos de un futuro campeón del mundo. Aun así, defendió que Alonso sigue siendo un piloto capaz de maximizar cualquier coche que se le ponga entre manos.

Un análisis sobre el talento de Alonso

El exresponsable de Ferrari y Benetton explicó que la mayor fortaleza de Alonso siempre estuvo en carrera, no en clasificación. Según él, el asturiano nunca fue un especialista a una vuelta como otros pilotos que destacan por su capacidad para clavar el tiempo perfecto en sábado.

Sin embargo, subrayó que su inteligencia para leer las carreras, anticipar movimientos y planificar adelantamientos lo acerca a la forma de trabajar de Michael Schumacher. Para Villadelprat, ese instinto estratégico es lo que convierte a Alonso en un rival temible cuando se apagan los semáforos.

"A una vuelta, Fernando nunca ha sido un fenómeno, para hacer la pole no le da, salvo que tuviese el coche para hacerla. Pero a Fernando no le conocemos como el hombre de 'a una vuelta', es un tío de carrera. En la carrera está pensando en el de delante, el de dos más adelante, el de dos más atrás, lo que voy a hacer, cómo lo voy a pasar", aseguró.

Y finalizó con una comparación: "Es un poco lo que hacía Michael (Schumacher) al correr con la cabeza. Michael veía en su primera vuelta por dónde podía colarse para adelantar".