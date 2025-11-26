Mari Boya alimenta el sueño de la Fórmula 1 con Aston Martin: “Motiva un montón”

Mari Boya avanza hacia la Fórmula 1 con el apoyo de Aston Martin y una ambición que motiva un montón. La apuesta de la escudería británica eleva sus opciones en la élite, aunque el piloto mantiene los pies en el suelo. El talento de Lleida se acerca al objetivo con calma, resultados y una preparación constante. La ilusión crece, pero también la responsabilidad.

Boya crece con Aston Martin y mira un posible futuro en Fórmula 1

El salto a Fórmula 2 en 2026 con Prema aparece como el paso clave. Tras un año sólido en Fórmula 3 con un tercer puesto y actuaciones de mucho nivel, Boya se instala en un escenario donde cada detalle cuenta. Su evolución demuestra constancia, madurez y capacidad para pelear por resultados grandes.

Aston Martin lo reconoce como la pieza más estimulante de su Academia. El propio piloto lo confirma: “Desde que me uní a ellos, he sido el piloto que más ha puntuado… empiezan a escuchar cosas que me motivan un montón”, señaló en entrevista en el canal de Twitch de SoyMotor.com.

Boya evita distracciones en un momento decisivo. Se centra en la pista y mantiene un mensaje claro sobre su responsabilidad. “Lo que controlo yo es mi año en Fórmula 2 y luego, todo se verá… Si las cosas que puedo hacer, las puedo hacer lo mejor posible, eso seguro que ayuda”, indicó en la misma conversación.

Alonso como guía y un sueño cada vez más cercano

El piloto disfruta experiencias únicas junto al equipo de Fórmula 1. Estuvo en el GP de México, pasó tiempo con los titulares y completó trabajo en el simulador con datos reales. El contacto con Fernando Alonso aporta motivación extra y una referencia directa del éxito español en la categoría reina.

Boya mantiene el foco en competir, crecer y ocupar su lugar cuando llegue la ocasión. El sueño ya no parece un horizonte lejano, y cada avance confirma que la puerta correcta se encuentra abierta. España puede tener pronto otro representante en la cima del automovilismo.