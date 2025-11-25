La última actualización del estado de salud de Michael Schumacher por parte de uno de sus grandes amigos en la F1

Casi doce años después del trágico accidente de esquí que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, un antiguo colaborador del mundo de la Fórmula 1 ha ofrecido una de las valoraciones más reveladoras sobre el estado actual del siete veces campeón del mundo.

Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y veterano mecánico que forjó su amistad con el piloto alemán en los paddocks durante la década de los noventa, ha compartido su perspectiva sobre una situación que permanece envuelta en el más absoluto hermetismo.

"No creo que volvamos a ver a Michael", afirmó Hopkins en una entrevista concedida al medio británico SPORTbible en los últimos días. La contundencia de sus palabras refleja el sentir de quienes conocieron al piloto en sus años de gloria y ahora observan desde la distancia una recuperación que se antoja imposible de completar.

El 29 de diciembre de 2013, Schumacher sufrió un grave traumatismo craneoencefálico mientras esquiaba fuera de pista en la estación francesa de Méribel, en los Alpes. El impacto de su cabeza contra una roca le provocó lesiones cerebrales severas que requirieron una intervención quirúrgica de emergencia y un coma inducido que se prolongó durante varios meses.

Desde entonces, la información sobre su evolución ha sido prácticamente inexistente, gestionada con mano férrea por su familia para proteger su intimidad.

Hopkins reconoció sentirse incómodo al abordar el tema: "Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto".

Esta decisión de la familia Schumacher ha sido respetada por la mayoría de personas cercanas al expiloto, creando un muro de silencio que solo ocasionalmente se ve atravesado por comentarios puntuales.

El exmecánico británico también admitió su desconexión con la situación actual: "No he escuchado nada recientemente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal". Hopkins sugiere que incluso personas que mantuvieron vínculos con Schumacher durante su carrera deportiva carecen de información actualizada sobre su condición médica.

El círculo de Schumacher

Según Hopkins, el círculo de personas que efectivamente visitan al alemán de 56 años se reduce a unas pocas figuras muy cercanas.

Entre ellas destacan Jean Todt, expresidente de la FIA y exdirector de Ferrari durante los años dorados de Schumacher; Ross Brawn, el ingeniero británico que fue arquitecto de sus títulos mundiales; y Gerhard Berger, expiloto austríaco y amigo personal del campeón.

La familia Schumacher, encabezada por su esposa Corinna, ha mantenido una política de comunicación extremadamente restrictiva desde el accidente.

El piloto recibe cuidados médicos permanentes en su residencia suiza a orillas del lago Lemán, donde un equipo especializado atiende sus necesidades las veinticuatro horas del día. Los costes de este tratamiento continuo se estiman en varios millones de euros anuales.

El legado deportivo de Schumacher permanece intacto como uno de los pilotos más exitosos de la historia del automovilismo. Sus 91 victorias en Grandes Premios y sus siete campeonatos mundiales establecieron récords que parecían inalcanzables hasta la irrupción de Lewis Hamilton en la última década.

Sin embargo, su situación personal continúa siendo un recordatorio doloroso de la fragilidad humana, incluso para quienes conquistaron la cima del deporte mundial.