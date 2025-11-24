Fernando Alonso levanta la voz contra el circuito de Las Vegas: “Necesitamos hablar con la FIA si esto es aceptable o no”

El Gran Premio de Las Vegas volvió a colocarse en el centro del debate tras un fin de semana marcado por el bajo agarre, las condiciones extremas del asfalto y una serie de incidentes que alimentaron las críticas de varios pilotos. Entre ellos, Fernando Alonso fue una de las voces más contundentes, cuestionando tanto la calidad del trazado como su presencia en un calendario ya considerado exigente por la parrilla.

Las críticas de Alonso a un circuito “fuera del estándar de la F1”

De acuerdo con Motorsport.com, Alonso calificó el asfalto de Las Vegas como “no estándar para la Fórmula 1”, señalando que la superficie recién instalada no ofrecía el nivel de agarre necesario para competir con seguridad. Según el medio, el piloto destacó que durante todo el fin de semana “no conseguimos poner los neumáticos en temperatura”, lo que complicó de forma notable la conducción y multiplicó los sustos en cada intento de vuelta rápida.

En la misma línea, Alonso añadió que el trazado presentaba zonas “extremadamente bacheadas”, lo que, según Motorsport.com, llevó al piloto a afirmar que el circuito estaba “al límite de ser seguro para correr”. La combinación de un asfalto resbaladizo y un diseño urbano muy rápido generó, a su juicio, una situación que no cumple con los estándares técnicos de la categoría. Por ello, subrayó que este tipo de condiciones deben revisarse de cara a futuras ediciones del Gran Premio.

Además de los problemas técnicos, el asturiano apuntó a la ubicación de la carrera en el calendario. Según GrandPrix.com, Alonso criticó que competir en Las Vegas tras una gira intercontinental, Brasil y, posteriormente, Qatar, supone un desgaste físico y logístico “que ningún otro deporte aceptaría”. Para el piloto, la secuencia de viajes, con cambios bruscos de horario y vuelos de larga duración, agrava aún más las dificultades de un fin de semana ya complejo de por sí.

Las Vegas: el circuito más señalado

Las críticas de Alonso no surgieron en solitario. Varios pilotos expresaron inquietudes similares respecto al asfalto y al comportamiento errático del circuito. De acuerdo con Reuters, Charles Leclerc reconoció que, pese al ambiente espectacular, “el asfalto estaba muy deslizante” y que las primeras sesiones fueron especialmente complicadas por la falta de agarre. En esa misma línea, Carlos Sainz apuntó que las “condiciones eran muy difíciles” y sugirió revisar la ubicación del Gran Premio en el calendario por el impacto físico y logístico que supone para los pilotos.

Según GrandPrix.com, los pilotos de McLaren también mostraron su preocupación. Lando Norris describió la pista como “bacheada y más complicada de lo previsto”, afectando incluso al comportamiento del monoplaza en recta. Su compañero Oscar Piastri coincidió, señalando que la superficie tenía “muy poco grip” y que costaba mantener el coche dentro del límite, especialmente durante las prácticas, donde se produjeron varias salidas de trazada.

De acuerdo con RacingNews365, Esteban Ocon añadió que el nivel de agarre era “impredecible” y que el asfalto, demasiado nuevo, ofrecía sensaciones inconsistentes a lo largo del circuito. Aunque la FIA defendió la homologación del trazado, el conjunto de críticas compartidas por varios pilotos reabrió el debate sobre si Las Vegas, en su formato actual, cumple realmente con los estándares exigidos para un Gran Premio de Fórmula 1.

Fernando Alonso y el final del tramo

Al término del 2025 Las Vegas Grand Prix, Fernando Alonso finalizó en la 11.ª posición con el monoplaza de Aston Martin, tras completar las 50 vueltas y quedar a +1:25.308 del ganador. De acuerdo con el calendario oficial, su próxima cita será el 2025 Qatar Grand Prix (28 – 30 de noviembre) con lo que afronta un nuevo tramo decisivo de la temporada para mejorar resultados e intensidad ante el cierre del año