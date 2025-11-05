Heineken amplía su acuerdo con la Fórmula 1 y se convierte en el patrocinador principal del GP de España 2028 en Madrid

Heineken ha renovado su asociación con la Fórmula 1 mediante un acuerdo plurianual, reforzando su compromiso con el crecimiento del deporte, elevando la experiencia de los aficionados y uniendo a las personas, tanto dentro como fuera de la pista.

Como parte de esta alianza, la marca global de cerveza se convierte en el nuevo patrocinador principal del Gran Premio de España en Madrid (en 2028) , además de otras carreras clave como el Gran Premio de São Paulo y el histórico circuito de Silverstone. Heineken también ha extendido su patrocinio titular de los Grandes Premios de China y Las Vegas.

Para celebrar la renovación, Heineken ha lanzado el primer abono de temporada del mundo para este deporte, otorgando a su afortunado poseedor —y a un acompañante— acceso a todas las carreras del calendario de F1, con viaje y alojamiento incluidos. Son 24 Grandes Premios, en 24 ciudades y 24 oportunidades para reunir a los aficionados alrededor de una cerveza.

Tradicionalmente, asistir a múltiples carreras ha sido solo un sueño para los fans, pero este abono de temporada revoluciona la experiencia al convertir ese sueño en realidad, permitiéndoles no solo disfrutar del espectáculo de las carreras en vivo, sino también conectar con otros aficionados en todo el mundo.

Fabricado con fibra de carbono y remaches de precisión, el pase simboliza la velocidad, la artesanía y la conexión.

Heineken.

El primer dueño del pase es Brandon Burgess, quien captó la atención de los aficionados y de los medios de todo el mundo con su ambicioso propósito de asistir a todas las carreras de 2025 con un presupuesto limitado, mientras compagina un trabajo a tiempo completo. Otro pase estará en juego el próximo año mediante una competición global.

A lo largo de cada temporada, Heineken acercará aún más a los aficionados a la acción a través de una serie de nuevas activaciones y experiencias. La F1 Fan Zone, presentada por Heineken 0.0, ofrecerá momentos inolvidables para que los fans se reúnan, socialicen y celebren juntos en el marco del deporte de motor más emocionante del mundo.

Más allá de la pista, Heineken llevará la emoción de la F1 a audiencias globales mediante una nueva alianza internacional con F1 Arcade, que incluirá integraciones interactivas de la marca. También habrá promociones regulares y activaciones en redes sociales relacionadas con la F1, que destacarán a los aficionados y celebrarán su pasión por el deporte.

Asimismo, Heineken aprovechará la plataforma global de la F1 para difundir mensajes sobre el consumo responsable y promover Heineken 0.0, un producto premium sin alcohol, como parte de su programa de consumo responsable.

La temporada 2026 marcará 10 años desde que Heineken se asoció con la Fórmula 1. A lo largo de la última década, Heineken ha:

Asumido el compromiso de impulsar un cambio real en las actitudes hacia la conducción bajo los efectos del alcohol con su campaña “When You Drive, Never Drink” (“Cuando bebas, no conduzcas”), destinando más del 10% de todos sus presupuestos de medios a programas de consumo responsable. Participado en F1 The Movie, desafiando ideas anticuadas sobre el alcohol y la socialización a lo largo del film. Ejercido como patrocinador titular del Gran Premio de Las Vegas desde su inauguración, combinando entretenimiento de primer nivel con experiencias excepcionales para los aficionados durante todo el fin de semana de la carrera. Amplificando el espectáculo de la Fórmula 1 a través de diversas actividades, incluidas activaciones en los circuitos, la presencia de DJ’s de renombre mundial —como Martin Garrix— en eventos, y la mejora continua de la experiencia de los aficionados a nivel global. Celebrado el legado global de la Fórmula 1 mediante ediciones limitadas de empaques que representan distintos circuitos del mundo. Mantenido una estrategia constante de promociones para los consumidores, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de ganar entradas para carreras, merchandising y asistir a proyecciones de Grandes Premios, con el objetivo de reunir a más seguidores.

Heineken seguirá celebrando a los aficionados a través de todos sus patrocinios, fomentando la socialización y creando conexiones. En el centro de esa unión entre los fans, Heineken siempre ofrece opciones sobre cómo celebrar la experiencia F1 —ya sea con Heineken, Heineken Silver o Heineken 0.0.

El patrocinio Heineken, presente en la Fórmula 1.

Marta Moreno, de Heineken en España, afirma: “Estamos encantados de reforzar nuestro compromiso con la F1 convirtiéndonos en patrocinador titular de una de las carreras más icónicas del deporte: el Gran Premio de España. La F1 siempre ha unido a las personas, y a través de estas alianzas estamos creando experiencias inolvidables para los aficionados de todo el mundo, mientras celebramos la emoción, la pasión y la conexión que hacen que este deporte sea tan especial. En Heineken, estamos orgullosos de seguir siendo defensores de los aficionados y de esos momentos que hacen que la F1 sea más que una carrera: es una comunidad.”

Dolf van den Brink, CEO y presidente del Consejo Ejecutivo de Heineken, declara: “Después de casi una década creando juntos experiencias inolvidables para los aficionados, me entusiasma que vayamos a ampliar y fortalecer nuestra alianza con la Fórmula 1. Este nuevo capítulo de nuestra colaboración va más allá del patrocinio: se trata de conectar con los fans, crear experiencias únicas y celebrar la afición global por la F1. Para celebrar esta renovación de contrato, nos complace lanzar el primer abono de temporada del deporte, que brinda a un aficionado y a un acompañante la oportunidad de asistir a todas las carreras de la temporada: verdaderamente una aventura única en la vida. Estamos deseando ofrecer más activaciones centradas en los aficionados, experiencias compartidas y mostrar la increíble energía que rodea a la F1, tanto dentro como fuera de la pista —siempre con una cerveza Heineken (0.0) bien fría en la mano.”

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, comenta: “Durante casi una década, Heineken ha estado junto a la Fórmula 1, creando una experiencia y un espectáculo inigualables para nuestros aficionados. Me alegra que nuestra alianza ampliada continúe durante muchos años más y aporte aún más emoción y participación a los espectadores, tanto en los circuitos como desde sus hogares. La innovación está en nuestro ADN, así que me entusiasma que Heineken siga superando los límites en la forma de involucrar a los fans y acercarlos aún más a la acción.”