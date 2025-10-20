James Vowles, sin pelos en la lengua sobre la sanción a Carlos Sainz para el GP de México: "Hubo una conversación con los comisarios..."

Carlos Sainz terminó frustrado un fin de semana en el que creía tener ritmo suficiente para pelear con los Mercedes. Después de haber finalizado en el tercer lugar en la sprint del GP de Estados Unidos, el domingo en la carrera principal el madrileño tuvo un toque con Kimi Antonelli, que cambió por completo el desenlace de su jornada.

Sainz explicó su versión del accidente con Antonelli

El piloto español aseguró que el incidente fue producto de un malentendido más que de una maniobra imprudente. “Venía muy rápido y pensaba que podía adelantar, como ya lo había hecho con Bearman antes. Con Kimi fue diferente, creo que empezó a cerrarse y cuando vi que no había espacio bloqueé el neumático y nos tocamos”, señaló Sainz, lamentando la situación.

A pesar de asumir parte de la responsabilidad, Sainz consideró que fue un lance de carrera: “Desde fuera parece feo, pero dentro fue un incidente que podría pasar en cualquier momento. Acepto que bloqueé el neumático, pero también creo que los dos tuvimos algo de culpa”.

Finalmente, los comisarios determinaron que el madrileño fue el principal responsable y le impusieron una penalización de cinco posiciones en la parrilla del GP de México, además de dos puntos en su Superlicencia, con lo que acumula ya cuatro en los últimos doce meses.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

James Vowles habló sobre el fallo contra Sainz

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, se refirió al incidente y admitió que fue un desenlace amargo para ambos pilotos. “Parte de lo que hace especial este deporte es que puedes pasar de un gran día a irte con las manos vacías en 24 horas. Lo siento por Carlos y por Kimi; los dos tenían ritmo para puntuar”, explicó.

Vowles destacó además que la reunión con los comisarios fue razonable: “Hubo una conversación sensata, pero las directrices son bastante claras sobre la asignación de fallos. Los dos sabían a lo que se atenían”.

El británico se mostró optimista de cara al futuro: “Tenemos un coche rápido y vamos a seguir luchando en México. Lo importante será clasificar bien y evitar cualquier contacto”.

La explicación oficial de la FIA sobre la sanción

En su comunicado, los comisarios detallaron que el coche de Sainz “nunca llegó a estar emparejado” con el de Antonelli antes de la línea de curva, por lo que el piloto español no tenía derecho a espacio en la trazada.